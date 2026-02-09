Así celebrará la comarca de A Coruña el Carnaval 2026

La magia del Carnaval llega a todos los rincones de Galicia y el área de A Coruña no iba a ser una excepción. Durante las próximas dos semanas los diferentes municipios del área celebrarán fiestas, concursos de disfraces y de comparsas, actividades y talleres para que tanto niños como adultos disfruten de esta festividad por todo lo alto.

A Coruña cuenta con una amplia programación de actividades que se desarrollan desde el viernes, 6 de febrero, hasta el sábado 27 de febrero con el Entroido Pequeno. Además, este año la festividad tiene como protagonistas a las choqueiras del barrio de Monte Alto as Toliñas: Isa y Bego. Ambas caracterizadas por sus prendas "de casa", con rulos en el pelo, mandil y plumero en mano, listas para demostrar, a su manera, que las madres siempre tienen "la razón".

Los municipios del área también se han preparado para celebrar el Entroido por todo lo alto. Así, todos ellos han organizado un divertido y completo programa que todo el mundo pueda disfrutar en familia y con amigos, especialmente del día grande por excelencia: el martes de Carnaval, que además coincide como día festivo en los municipios de la comarca.

Abegondo

Más de 2.500 euros en premios en el concurso de disfraces de Abegondo (A Coruña) Concello de Abegondo

El Concello de Abegondo celebrará una nueva edición de su Concurso de disfraces del Entroido 2026 el domingo 15 de febrero, para el cual ya se han abierto las inscripciones, que durarán hasta el mismo día del concurso. La fiesta arrancará a las 18:30 horas con el desfile de disfraces y, posteriormente, el concurso, en el que se repartirán más de 2.500 euros en premios en las categorías individual o pareja, por grupos y de comparsas.

Este año el hilo conductor del Entroido es la tradición, la animación y la diversión. Además, habrá desfile de disfraces, talleres e hinchables para los más pequeños y una actuación musical a cargo de Carlos Manteiga.

Arteixo

entroido carnaval Concello de Arteixo

Las celebraciones del Entroido llenarán durante cuatro días la localidad de múltiples actividades, como los concursos de comparsas y de disfraces, el desfile dinamizado por Vero Rilo o la tradicional Queima do Meco.

El sábado 14 de febrero tendrá lugar el Entroido Arteixoven, desde las 22:00 horas en el Campo da Festa. El evento contará con una actuación musical a cargo del grupo Origen seguida de la disco móvil Impacto y el DJ Cotelo.

La fiesta continúa el lunes 16 en el Campo da Festa, donde tendrá lugar desde las 17:00 horas una fiesta infantil con hinchables, talleres, degustaciones, camas elásticas, photocall, juegos gigantes y DJ. Además, a partir de las 18:30 se celebrará el concurso de disfraces y de comparsas infantil, dinamizado por Camelia do Bosque Máximo.

El martes de Carnaval tendrá lugar el desfile y concurso de carrozas, comparsas y disfraces de adultos, a partir de las 17:30 horas, dinamizado por Vero Rilo. La ruta del desfile partirá de la zona de Candarne y seguirá por la avenida de Fisterra, avenida dos Bosques, avenida do Balneario, calle Médico Amenedo Casabella, avenida Fisterra y Campo da Festa

El broche final tendrá lugar el miércoles 18, con la Queima do Meco en el Anfiteatro. La salida será desde la plaza del Balneario y el recorrido continuará por las calles centrales de Arteixo (praza do Balneario, avenida do Balneario, calle Médico Amenedo Casabella, calle Farmacéutico Manuel Fernández, calle Canónigo Cándido Varela) hasta llegar al punto final. En él actuará la banda de música Santiago de Arteixo y repetirá Vero Rilo.

Betanzos

En Betanzos las celebraciones se centrarán en las fiestas infantiles, el baile de Entroido para los mayores y el Enterro da Sardiña.

El domingo 15 de febrero habrá una fiesta con hinchables en las pistas polideportivas cubiertas junto al polideportivo de Carregal desde las 17:00 horas. El lunes 16 será el turno del Baile de Entroido de mayores en el que se sortearán cestas con productos típicos de esta época. Será a las 18:00 horas en el aula de cultura Xulio Cuns en el Edificio Arquivo. Ese mismo día habrá pasacalles desde las 22:00 horas.

El 17 regresa la fiesta infantil con un desfile de disfraces y un sorteo de regalos junto al polideportivo de Carregal desde las 17:00 horas.

Por último, el 18 se enterrará la Sardiña con una comitiva fúnebre por las calles de la localidad a las 20:00 horas desde el Edificio Arquivo hasta el Malecón, donde se quemará la sardina en el río y habrá fuegos artificiales. A continuación, la plaza de los Irmáns García Naveira celebrará la quema del Deus Momo para despedir el Entroido.

Carral

Entroido de Carral 2024. Concello de Carral

En Carral, la gran cita del Carnaval será el 15 de febrero, cuando tenga lugar el desfile y el concurso de disfraces. Será en el Campo da Feira desde las 17:00 horas con cuatro categorías y hasta 2.500 euros en premios

El recorrido del desfile partirá desde la rúa Víctor Velasco y discurrirá por la rúa Manuel Ferrol, rúa Paraíso, avenida dos Mártires, rúa Víctor Velasco, rúa Belvís de Paleo y rúa de Paleo, finalizando en el Campo da Feira, donde se desarrollará el resto de la programación.

A continuación, tendrá lugar el concurso que se divide en categoría infantil, dirigida a niños y niñas de 0 a 11 años; individual o parejas, a partir de 12 años; comparsas, formadas por más de cinco integrantes; y comparsas con carroza, con más de diez participantes. En total habrá 2.500 euros en premios.

La fiesta terminará con la actuación musical de Somoza Trío, con un concierto que comenzará a las 21:30 horas.

Culleredo

veiga

En Culleredo las celebraciones por el Entroido se extenderán hasta final de mes. Las primeras y las últimas citas tendrán lugar en los centros sociales, con animación infantil y talleres creativos de 17:00 a 20:00 horas. Serán en los de Castro Laxe, Celas y Sueiro el domingo 15; en el Virginia Blanco de Fonteculler el lunes 16; en el O Noso Lar de Tarrío, Sésamo y Ledoñés el martes 17; en el de Castelo el miércoles 18 y en el de Almeiras el sábado 21.

Todo comenzará algo antes, el viernes 13 de febrero cuando tenga lugar el Entroido de Maiores. Será de 17:00 a 20:30 horas en el polideportivo Ría do Burgo.

La fiesta infantil contará con un área de juegos gigantes, animación, talleres, photocall y glitter bar, además de una zona con palomitas, chocolate y algodón de azúcar. El evento será el sábado 14 de 17:00 a 20:00 horas en el pabellón CEIP P. Sofía Casanova de Vilaboa.

También está organizado un taller de Entroido el miércoles 18 de 17:00 a 18:30 horas en la biblioteca municipal Miguel González Garcés, con inscripción previa a partir de 7 años, aunque la gran cita tendrá lugar dos días antes, el lunes.

El día 16 de febrero, Culleredo se vestirá de fiesta para celebrar la romería de San Blas de Veiga en un evento que comenzará a las 12:30 horas con la misa y la procesión, seguido del desfile de comparsas con premios a los mejores choqueiros y testamento. Habrá además una gran comida popular y la actuación de la orquesta Fania Blanco Show.

Miño

Desfile del entierrro de la lamprea 2023. Cedida

El Entroido de Miño tendrá su epicentro en las pistas de Rabazal a lo largo del fin de semana del 14 y 15 de febrero. La primera cita será el sábado con el baile y gran concurso de disfraces y verbena de la mano de Orquesta Saudade a las 20:30 horas.

Luego será el turno del desfile y el certamen, desde las 22:00 horas, con entrega de premios a las 23:30 horas. Habrá una categoría individual para disfraces de una a tres personas y otra de grupos para cuatro personas o más.

Las inscripciones se pueden formalizar hasta el día 13 en el mail cultura.deportes@concellodemino.gal.

El domingo será la fiesta de Entroido en familia, con actividades infantiles desde las 17:30 horas. Habrá juegos gigantes, DJ, animación, talleres creativos y photocall. Además, todas las celebraciones tendrán servicio de bar y foodtruck.

Oleiros

Edición de la fiesta de disfraces del Carnaval 2025 en Oleiros (A Coruña) Cedida

Oleiros celebrará la tradicional fiesta de Entroido el viernes 20 de febrero, en el pabellón Arsenio Iglesias de Mera, con la orquesta Os Satélites. La fiesta empezará a media tarde y en el concurso de disfraces se repartirán 5.200 euros en premios para las categorías de grupos, individual y parejas.

El plazo de inscripción en el concurso de disfraces está abierto desde el jueves, 5 de febrero. Además, desde el sábado 14 hasta el sábado 21 de febrero, habrá fiestas de entroido en todas las parroquias del municipio organizadas por las entidades vecinales y que contarán con animación infantil, chocolatadas, bailes de disfraces, quema del entroido, degustación de dulces típicos del entroido, entre más sorpresas.

Estas son las fechas en las parroquias:

Lorbé : Sábado 14 – 17:00 horas – Casa del pueblo

Iñás : Lunes 16 – 18:00 horas – Casa del pueblo

Dorneda : Lunes 16 – 17:30 horas – Casa del pueblo

Oleiros : Lunes 16 – 18:00 horas – Casa de la República

Perillo : Martes 17 – 17:00 horas – Pista polideportiva II República

Dexo : Martes 17 – 17:30 horas – Casa del pueblo

Nós : Martes 17 – 17:00 horas – Plaza de la Libertad

Santa Cruz : Sábado 21 – a partir de las 17:00 horas – Centro Cívico

Mera: Sábado 21 – a partir de las 13:30 horas – Plaza de la Lagoa

Sada

Sada arrancará las festividades de Carnavales el sábado 14 de febrero con la fiesta infantil de disfraces en el Pabellón Municipal de Deportes, en horario de 17:00 a 20:00 horas.

El domingo 15 de febrero tendrá lugar la XL Fiesta de la Filloa en el Pabellón Municipal de Deportes, también de 17:00 a 20:00 horas. El precio de la ración será de 3 euros e incluye cuatro filloas, bebida y acompañamiento dulce. Además, a las 18:30 horas habrá un concierto de la mano de la Tuna de Veteranos de A Coruña.

El martes 17 de febrero se celebrará el desfile y concurso de disfraces, que comenzará a las 17:30 horas en la Casa de la Cultura. El recorrido discurrirá por la Avenida de la Mariña, la Calle Venezuela, la Calle Bergondo, la Calle Pontedeume, la Calle Oza dos Ríos, la Avenida de A Coruña, la Calle Cambre y la Calle da Lagoa, finalizando en el Pabellón Municipal de Deportes alrededor de las 19:00 horas.

También, ese mismo día se llevará a cabo la Quema de la Sardina en la Playa de las Delicias, junto a la desembocadura del Río Maior. La comitiva fúnebre saldrá desde el Pabellón Municipal de Deportes y finalizará en la playa para el acto de la quema, en un horario aproximado de 20:30 a 21:00 horas.