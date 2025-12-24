Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, miércoles 24 de diciembre, por la Navidad 2025

La programación de Navidad de 2025 de Santiago de Compostela traerá una mañana repleta de talleres gratuitos para los más pequeños y para disfrutar en familia.

La celebración de los talleres se concentrará en la Casa das Máquinas, en el Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde y en la Carpa Roxa. Además, la carpa Alameda en Xogo continúa con actividades.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Los mercados hoy solo estarán abiertos por la mañana, de 12:00 a 14:00 horas.

Alameda en Xogo

El paseo de la Alameda de Santiago cuenta, hasta el 7 de enero, con la carpa Alameda en Xogo en la que se puede disfrutar de actividades como un rocódromo, hinchables, juegos de reflejos, conos interactivos o pesca de patos.

Sin olvidar su pista de hielo ecológica, uno de los principales atractivos de la carpa. Todas las actividades son gratuitas y el espacio cuenta con una sala de meriendas para las familias.

Durante el día de hoy solo estará abierto por la mañana, de 11:00 a 14:00 horas.

Talleres

La Casa das Máquinas acogerá, desde las 10:00 horas hasta las 13:30 horas, un taller de circo dirigido por Circo Nove. Dirigido a toda la familia, la compañía compostelana enseñará diversas técnicas circenses en estas más de tres horas de curso.

Por su parte, el Espacio infantil del Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde será el espacio donde se celebrará el taller Maquillaxe de Nadal, para que los más pequeños de la casa se preparen para estas fiestas. Será a las 12:00 horas y está dirigido a niños menores de 4 años acompañados de una persona adulta.

La Carpa Roxa también contará con un taller infantil. Será de la mano de Faiado de Nim con Variñas de estrela, de 12:00 a 14:00 horas, que ayudará a los más pequeños a crear las mejores varitas de estrellas de ocho puntas para repartir los mejores deseos en estas fechas.