Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, martes 23 de diciembre, por la Navidad 2025

El día antes de la celebración de Nochebuena, Santiago de Compostela contará con múltiples actividades dentro de la programación de Navidad de 2025 como talleres, conciertos, fotomatones, cuentacuentos o visitas especiales como las del Paje de Navidad o la Apalpadora.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Actividades infantiles y juveniles

Una jornada más el público infantil y juvenil podrá aprender diversas técnicas o fabricar distintas creaciones a través de los talleres gratuitos de la programación de Navidad.

De 10:00 a 13:30 horas, a Casa das Máquinas acoge el taller de circo de la mano de Circo Nove dirigido a un público familiar. La gente que desee participar se debe inscribir en circonoveoficina@gmail.com.

A las 12:00 horas, la Carpa Roxa será el escenario para celebrar el taller Adornos para a árbore para disfrutar en familia.

Por su parte, el Espacio infantil del Mercado de Nadal tendrá el taller Creando unha bóla de Nadal, a las 18:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, el Centro Xove da Almáciga acoge el taller de cestería Entre vimbios y lumes de inverno, dirigido a un público juvenil.

Finalmente, de 17:00 a 20:00 horas se celebrará el juego de escape O Nigromante en varios lugares de la ciudad.

Visita del paje de Navidad y la Apalpadora

Los centros socioculturales de Compostela tendrán visitas muy especiales previas a la celebración de la noche de Nochebuena. El paje de Navidad estará a las 18:00 horas en el CSC O Romaño y a las 19:30 horas en el CSC Casa Agraria.

Por otro lado, la Apalpadora visitará el CSC A Gracia y el CSC Conxo a las 18:00 horas.

Fotomatones

El fotomatón O álbum dos bicos continúa sacando las mejores sonrisas a los vecinos de Compostela. Hoy estará en la plaza de Conxo de 17:00 a 19:00 horas.

Cuentacuentos y música

La Carpa Roxa será el escenario para el concierto especial de Navidad de Broken Peach que interpretarán sus versiones más conocidas navideñas. Será a las 18:00 horas.

Por su parte, Teatro Ghazafelhos representará la obra Contamos contos de lobos? en el CSC Bando a las 18:00 horas donde el público participará en versiones de clásicos como Caperucita Roja, Los Tres Cerditos y Pedro y el Lobo.