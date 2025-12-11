Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

A Santiago de Compostela le espera un fin de semana cargado de eventos. Además de los usuales planes navideños, como dar un paseo para disfrutar de las luces navideñas, el Belén o el mercadillo de Navidad, también podremos disfrutar de grandes conciertos y espectáculos.

Aparte de Quique González, estos días nos visitarán Leticia Rey, emmy CURL y Lontras. Estas citas musicales se complementarán con varios espectáculos, como el de Andrés Torres o el de David Perdomo y Xosé A. Touriñán.

Conciertos del fin de semana

El gran concierto de este fin de semana viene del legendario cantante Quique González

La segunda semana de diciembre se presenta en la capital compostelana con una gran variedad de citas musicales para todos los públicos y gustos.

El viernes 12 a las 20:30 horas llega al Teatro Principal la ecléctica artista Leticia Rey, quien presentará en directo su EP Danza Luz, un disco en gallego que gira en torno del concepto de la Sombra.

El sábado 13 empezamos a las 20:30 horas con una cita musical de la mano de emmy CURL en el Teatro Principal. La artista portuguesa se sube a los escenarios compostelanos para presentar Pastoral, álbum ganador del Premio José Afonso 2025.

Como plato fuerte, el sábado 13 a las 21:30 horas será el turno de Quique González de subirse al escenario de la Sala Capitol compostelana. Presentará en directo su nuevo álbum, 1973, en un concierto que ya ha hecho Sold Out.

El domingo 14 a las 19:30 horas podremos disfrutar en la Sala Riquela de un concierto de Lontras, uno de los grupos más jóvenes de la escena musical gallega. Fusionan jazz, indietrónica, canción ibérica, pop alternativo y mucho más.

Asimismo, el domingo 14 terminaremos cerrando el fin de semana a las 21:00 horas en el Pazo de San Lourenzo con un concierto especial de Candlelight: Clásicos de Navidad. Se interpretarán en directo obras como Jingle Bells, Last Christmas o Feliz Navidadde José Feliciano.

Programación de Navidad 2025

Más de un centenar de actividades para celebrar la Navidad en Santiago.

La Navidad es una de las épocas preferidas de los más pequeños y, en muchas ocasiones, también de los mayores. Santiago de Compostela ha preparado una amplia programación durante todo el mes en el que habrá mercados navideños, las visitas de los Reyes Magos o espacios en la Praza Roxa y la Alameda con actividades para todos los públicos y con la ruleta de juego 'Eu merco aquí' en la que se repartirán premios para aquellas personas que realicen una compra superior a cinco euros en el comercio local compostelano.

Los talleres para los más pequeños son también uno de los grandes alicientes de este mes, en el que será posible disfrutar de diversos conciertos de todo tipo. La programación completa puede consultarse en este enlace.

Feria automovilística Stock Fuera

La feria del automóvil Stock Fuera vuelve a la ciudad compostelana este fin de semana

Desde el día de hoy, jueves 11, hasta el domingo 14 se podrá disfrutar de una gran feria del automóvil: Stock Fuera.

Tendrá lugar en el Recinto Ferial de Amio, donde habrá grandes descuentos de vehículos nuevos, seminuevos y KM0. También habrá gran variedad de marcas y modelos, como Audi, Seat, Skoda, Fiat, gasolina, híbridos enchufables y eléctricos.

El acceso al recinto será gratuito.

El horario de la feria será de 11:00 a 20:00 horas.

Fiesta alumni volta aos 80's - 90's con Christian B

El cartel de la gran fiesta que llenará de nostalgia la capital compostelana

El viernes 12 a partir de las 22:00 horas la Sala Capitol se convierte en la casa de la música ochentera y noventera de la mano de la fiesta de Alumni. ¡Y esta será su edición navideña!

Los éxitos que marcaron varias generaciones se mezclarán con el directo de Christian B (Movimiento 80), quien nos regalará una noche inolvidable cargada de ritmo, energía y nostalgia.

Las entradas están a la venta desde 18 euros en salacapitol.entradas.plus

Espectáculo Los hijos adolescentes de Andrés Torres

El humor estará protagonizado por los hijos adolescentes este fin de semana

El viernes 12 a las 21:00 horas tenemos cita con el humor de Andrés Torres en el Teatro Compostela, donde presentará su nuevo show: Los hijos adolescentes.

Un espectáculo ideal para los padres y madres, pero también necesario para todos aquellos que no los tienen, pues así sabrán lo que se están perdiendo.

Las entradas se encuentran a la venta en Ataquilla.com desde 16,60 euros.

Charla de la doctora Jiménez y Patri Psicóloga - No Soy Yo... Son mis Hormonas

Este fin de semana podremos disfrutar de una charla centrada en la salud femenina de la mano de la doctora Jiménez y Patri Psicóloga

El sábado 13 a las 19:00 horas el Teatro Compostela recibirá a la doctora Jiménez y Patri Psicóloga, quienes se subirán a hablar de la salud femenina.

No Soy Yo... Son mis Hormonas es una charla en la que dos mujeres ayudan y enseñan a prevenir enfermedades, a disfrutar de la vida y a entender el cuerpo femenino.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 33 euros.

Espectáculo Amoriños de David Perdomo y Xosé A. Touriñán

El mejor humor gallego llega en formato First Dates con 'Amoriños'

¿Pensábais que los espectáculos de humor se habían acabado este fin de semana? En absoluto, pues este domingo 14 se podrá disfrutar del show más novedoso de dos grandísimos cómicos gallegos: David Perdomo y Xosé A. Touriñán.

El Auditorio de Galicia se convertirá en un First Dates de humor, donde surgirán pasiones imposibles y se juntarán personas que nunca debieron hacerlo. ¿Quieres saber más? ¡Entonces apúntate ya!

Se podrá disfrutar de dos sesiones: una a las 18:00 horas y otra a las 20:30 horas.

Las entradas están disponibles en Ataquilla.com desde 16,74 euros.

Mercado de Nadal

El emblemático Mercado de Navidad de Santiago de Compostela ha vuelto a instalarse para el público

El pasado 28 de noviembre se inauguró oficialmente el emblemático Mercado de Navidad de la ciudad compostelana. Al igual que anteriores años, se ha instalado en la calle de Carreira do Conde, un punto donde se podrá disfrutar de una gran variedad de actividades navideñas.

Los puestos del Mercado de Navidad ofrecerán a los visitantes una gran variedad de productos de decoración, alimentación, gourmet, artesanía y muchísimo más. ¡Pásate por aquí para descubrirlo!

Además, este año las instalaciones se extenderán hasta el Centro Comercial Área Central, donde también se podrán comprar productos de artesanía y otros regalos navideños.

Se podrá disfrutar hasta el 5 de enero. El horario correspondiente será de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas. La excepción serán los días 24 y 31, que será cuando el mercado solo esté abierto de 12:00 a 14:00 horas.

Belén tradicional de San Fiz de Solovio

El Belén tradicional de San Fiz de Solovio ya se puede visitar en la capital compostelana

Este gran belén tradicional, estrenado ya el mes pasado, se podrá disfrutar hasta el lunes 5 de enero.

Se trata de la obra del belenista José Uzal, quien ha colocado más de 500 figuras en un nacimiento que incluye piezas en movimiento y efectos especiales de iluminación y sonido.

Se podrá visitar de lunes a jueves de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los viernes, sábados, domingos y vacaciones escolares el horario cambiará de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.