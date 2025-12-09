Chocolate y churros gratis en la Papanoelada Cicloturista de este pueblo gallego: será el 21 de diciembre

La Navidad 2025 llega a Galicia con alumbrados espectaculares, actividades culturales, mercadillos de artesanos y pistas de hielo para grandes y pequeños. Ahora, la agenda de ocio se completa con una actividad muy especial.

Además de megaparques hinchables como el de Silleda o exposiciones de Playmobil y LEGO como la de Mondariz-Balneario, Galicia ofrece otro plan navideño para estas fechas festivas: una Papanoelada Cicloturista.

Chocolate y churros gratis y sorteo de una cesta de Navidad

Papá Noel es uno de los personajes más icónicos de la Navidad. Con su característico traje rojo y su espesa barba blanca, reparte regalos a niños (y no tan niños) de todo el mundo en la noche del 24 al 25 de diciembre.

Antes de esta noche tan especial, Arzúa celebrará una nueva edición de la Papanoelada Cicloturista. El municipio coruñés se volverá a vestir de rojo para celebrar una jornada única de deporte, Navidad y buen ambiente en las calles de la villa.

La Papanoelada Cicloturista se celebrará el próximo domingo 21 de diciembre, con salida a las 10:00 horas desde la plaza de Galicia. Habrá dos recorridos: uno de 20 kilómetros para los más experimentados y, a las 12:15 horas, una gymkana infantil de 800 metros.

Así, una marea roja inundará de ilusión las calles de Arzúa y sus alrededores. La actividad está abierta a todos los públicos, sin importar la edad, que quieran disfrutar de un agradable paseo matutino en bicicleta y celebrar la Navidad en familia, con amigos o vecinos.

Sin embargo, hay una única condición: acudir vestido de Papá Noel o con algún detalle navideño, ya sea un gorro de color rojo, un adorno para el pelo o cualquier otro accesorio.

Al finalizar, se repartirá chocolate caliente con churros y bizcocho para los participantes. Asimismo, habrá música en directo con DJ durante toda la actividad y se sorteará una cesta de Navidad. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del correo electrónico nadalarzua@gmail.com.