¿Qué hacer este fin de semana en Santiago? Grande Amore, Adrian Vandenberg, Halloween y más

¿Qué hacer este fin de semana en Santiago? Grande Amore, Camela, fiestas de Halloween y más

Los conciertos de Grande Amore o Adrian Vandenberg se suman a la gala final de los Premios Narf. De igual modo, el humorista Santi Rodríguez presentará su espectáculo ¿Nos damos un viaje? en la capital gallega.

Halloween también estará presente en la noche compostelana y habrá tiempo para disfrutar de representaciones teatrales y danza, con el broche final del fin de semana de la gala Anderson. Unha viaxe con Cantigas e Agarimos.

Conciertos del fin de semana

Grande Amore cuelga el sold out en la Capitol para la presentación de su nuevo álbum

La Sala Capitol será el escenario para los tres grandes espectáculos musicales de este fin de semana que estarán protagonizados por Grande Amore, que presentará su nuevo disco III; Xavibo que presentará su tercer álbum No te enamores; y Adrian Vanderberg que llega por primera vez a Galicia para homenajear sus más de 40 años en la música.

Este viernes, 31 de octubre, Grande Amore cuelga el cartel de sold out en la Sala Capitol para presentar su nuevo álbum III a las 20:00 horas. El músico pincheleiro estará acompañado por el proyecto musical vasco Hofe y por la banda electrónica madrileña VVV Tripin' you.

El sábado 1, a las 21:30 horas, será el turno de presentación del nuevo álbum de Xavibo. El artista originario de Sídney ofrecerá un espectáculo único que fusionará pop, rock y música independiente. Su propuesta musical se caracteriza por una mezcla de sonoridades frescas y contemporáneas, que combinan influencias de géneros clásicos con toques modernos y experimentales.

Para finalizar, el domingo 2 a las 20:30 horas, Adrian Vandenberg aterrizará por primera vez en Galicia, un reencuentro con la historia del hard rock en donde estarán presentes sus temas más emblemáticos de su etapa en las agrupaciones Vandenber y Whitnesake. También presentará su nueva etapa artística, esta vez en solitario, donde recupera la esencia del hard rock clásico con una producción moderna y letras afiladas.

Fiestas de Halloween

La noche más terrorífica del año no iba a pasar desapercibida en Santiago. El viernes 31 de octubre diversas asociaciones y locales celebrarán unas fiestas temáticas de Halloween. La Asociación de Vecinos Río Sarela llevará a cabo en el CSC A Peregrina su 'Festa do Samaín', a partir de las 18:00 horas. Contará con espectáculo de magia, merienda y el tradicional truco o trato por las casas de la contorna.

En el Monte do Gozo será a partir de las 17:00 horas su gran fiesta Samaín y contará con hinchables, música con DJ, sorteos y premios al mejor disfraz y concurso a la mejor calabaza.

Por su parte, la compañía Onbeat regresa a Galicia con Jueves y familia, una parodia musical, un espectáculo musical que narra la historia de una particular familia obsesionada con imitar a la más que conocida Familia Adams. Se podrá disfrutar el 1 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Teatro Compostela.

Santi Rodríguez, '¿Nos damos un viaje?'

El actor y humorista Santi Rodríguez presenta su espectáculo '¿Nos damos un viaje?'

El nuevo espectáculo del actor y humorista Santi Rodríguez, ¿Nos damos un viaje?, llega al Auditorio ABANCA de Santiago de Compostela el viernes 31 de octubre, a las 20:00 horas.

El actor aplica su humor a las contradicciones de cómo somos como turistas y como sociedad, demostrando que la clave es reírse de uno mismo.

Gala final premios Narf

Este domingo llega la gala final de los premios Narf

Un año más, llega la XVII edición del concurso Fran Pérez Narf a Santiago. El Salón Teatro de la capital gallega acogerá el domingo 2, a las 19:00 horas, esta gala final.

Los finalistas del certamen son Marián, Belém Tajes y Vimbio. El evento contará además con la actuación de Caamaño & Ameixeiras. La entrada de la gala es gratuita.

Ruth Matilda Anderson

El broche final de la jornada cultural del fin de semana compostelano será por parte de la asociación folclórica Cantigas y Agarimos que presentará Anderson. Unha viaxe con Cantigas e Agarimos.

Será el domingo, 2 de noviembre, a las 20:00 horas en el Auditorio de Galicia en la que la agrupación, a través de música, baile, coro y diálogo representará el viaje que realizó a Galicia la fotógrafa estadounidense Ruth Matilda Anderson el siglo pasado y en el que retrató la vida cotidiana de los gallegos en más de 5.000 fotografías.