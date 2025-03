Se buscan vecinos en este pueblo costero de A Coruña: hay trabajo y casas en venta por 70.000 euros

Vista aérea de Porto do Son (A Coruña) Shutterstock

La despoblación rural es un grave problema en Galicia, pues muchos municipios se enfrentan al riesgo de quedar deshabitados debido a la migración hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades. Este fenómeno no solo afecta a la economía local, sino que también pone en peligro la cultura y tradiciones gallegas. Por ello, surgen iniciativas como 'Vente a vivir a un pueblo', que buscan atraer nuevos interesados a estos núcleos más despoblados. En concreto, esta plataforma incluye 28 localidades gallegas entre sus posibilidades y hoy te hablamos de una correspondiente a la provincia de A Coruña.

'Vente a vivir a un pueblo' surgió en el año 2020 con el fin de ayudar a mitigar las consecuencias de la despoblación en según qué áreas rurales de España, entre las que, por desgracia, también se encuentran diferentes puntos de Galicia. Así, un pueblo costero de A Coruña que combina playas impresionantes, sitios históricos y una deliciosa gastronomía es uno de los candidatos.

Oportunidades laborales y alquiler de vivienda desde 300 euros

Se trata del municipio de Porto do Son. Situado a 20 kilómetros de Ribeira, 50 kilómetros de Santiago de Compostela, 100 kilómetros de Vigo y a 120 kilómetros de A Coruña, este municipio cuenta con estupendas conexiones, tanto con otras ciudades y pueblos importantes de la región, como en la propia localidad. El pueblo dispone de su propio servicio de autobús, además de la posibilidad de coger el tren o el avión a menos de 50 kilómetros, ambos en la capital gallega.

Lo bueno de este precioso pueblo costero es que ofrece la posibilidad de hacerse con una vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad, con precios que son súper llamativos. Tienes la oportunidad de comprar una vivienda desde 70.000 euros, bastante más barato si lo comparamos con las grandes urbes en las que es casi imposible encontrar un piso por menos de 100.000 euros. Respecto al alquiler, los precios parten de los 300 euros.

En Porto do Son hay incontables oportunidades laborales, si bien el municipio dispone de mayor cantidad de ofertas en relación al sector pesquero, sector servicios y a la industria. Además, tanto en la propia localidad como en las cercanas existe una gran variedad de bares y restaurantes que necesitan personal continuamente, sobre todo en las épocas de mayor afluencia de turismo, por lo que la hostelería es otra opción más que destacable.

Otros servicios que ofrece Porto do Son

La oferta de servicios en esta localidad es muy completa. Cuenta con diferentes instalaciones deportivas, como pistas polideportivas al aire libre, campo de fútbol, piscina municipal, pádel, pista multideporte, piscinas cubiertas y gimnasio, y rutas de bici en plena naturaleza. Además, también dispone de bancos y cajeros automáticos, supermercados, parques y jardines, bares y restaurantes, centros sociales y culturales, centro informático, biblioteca, farmacias, estancos y piscina municipal. Sin olvidarnos, por supuesto, de su increíble patrimonio histórico y cultural en un entorno natural idílico en el que destacan sus playas.

Respecto a la educación, Porto do Son tiene su propia escuela infantil, colegio e instituto. En cuanto a la sanidad, si bien es cierto que su hospital más cercano está en Santiago de Compostela, el pueblo dispone de tres centros de salud.

Un tesoro de la costa de A Coruña

Castro de Baroña Turismo.gal

El pueblo costero y marinero de Porto do Son enamora a todo aquel que lo visita. Cuenta con 30 kilómetros de costa y está situado en el noroeste de la Península do Barbanza, limitando al norte con la Ría de Muros e Noia, al sur con Boiro y A Pobra do Caramiñal, al este con Noia y Lousame y al oeste con Ribeira.

Esta localidad, capital del municipio que lleva su nombre, destaca por sus dos puertos principales: Porto do Son y Portosín, que son el corazón de la vida local. Además, es famoso por sus impresionantes playas de arena blanca y su ambiente salvaje, que atraen a numerosos turistas y surfistas cada año. Este rincón gallego alberga algunos de los arenales más bonitos de Galicia, como la playa de Baroña, con su antiguo asentamiento celta y sus vistas al mar, u otras como la playa de Queiruga, la playa de Coira y la playa de Arnela, todas ellas magníficas para disfrutar de los días más calurosos del verano, o para pasear en los días fríos del invierno contemplando el océano.

Si hablamos de historia y cultura, uno de los lugares más emblemáticos de Porto do Son es el Castro de Baroña, un tesoro arqueológico a pie de mar y uno de los yacimientos más importantes de Galicia. Fue descubierto en 1933 y declarado Patrimonio Artístico Nacional y Bien de Interés Cultural.

Todo municipio gallego disfruta de una gastronomía propia y singular, y Porto do Son no iba a ser menos. La localidad es reconocida por los mariscos frescos de su ría, destacando mejillones, pulpo y vieiras. También, la zona es conocida por su albariño, un vino blanco ligero y afrutado perfecto para acompañar los platos de marisco.