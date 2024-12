Planes en A Coruña para celebrar la Navidad en familia: conciertos, pistas de hielo y mucho más

Diciembre sabe a Navidad. La agenda de ocio de A Coruña está repleta de planes para disfrutar en familia o con amigos de la época más mágica del año. El 2024 tiene los días contados y aunque aún quedan unas semanas para que suenen las doce campanadas, en Quincemil hemos recopilado los mejores planes del fin de semana para poner el broche de oro a un año muy especial y lleno de buenos momentos.

¿Ya has elaborado la lista con propósitos del próximo años? Quizás puedes ir pensando algún que otro objetivo (alcanzable) mientras asistentes al concierto de Ana Mena o participas en uno de los talleres navideños promovidos por el Concello. También mientras patinas en una pista de hielo o mientras te echas unas risas de la mano de Pablo Meixe.

Conciertos de Ana Mena, Andrés Suárez y Rod Stewart

Ana Mena en concierto.

Ana Mena, la sensación del pop nacional, vuelve a A Coruña por Navidad. Con su premiado álbum Bellodrama y nuevos éxitos en su repertorio, la cantante de Málaga promete una noche llena de emoción y energía. Me he pillao x ti, Un beso de improviso, Solo y Ya es hora forman parte del repertorio del concierto de Ana Mena, aunque tampoco nos podemos olvidar de Me enamoro, Música ligera y Quiero decirte. El concierto será el viernes 14 en el Coliseum.

Por su parte, Andrés Suárez actuará en A Coruña con su último trabajo, Viaje de Ida y Vuelta. Con este álbum, el cantante ferrolano ha llegado a ser número uno en ventas, suponiendo una evolución personal y artística que se ve reflejada en sus melodías. La actuación será el 14 de diciembre en el Palacio de la Ópera a las 20:30 horas.

Pero eso no es todo. Con una carrera que supera las cinco décadas y con más de 250 millones de discos y singles vendidos en todo el mundo, Rod Stewart aterriza el domingo, 15 de diciembre, en el Coliseum de A Coruña, donde clausurará la edición de 2024 de O Gozo Festival. Se trata de la única actuación del artista en España.

Actividades de Navidad

Árbol de Navidad. Shutterstock

Bajo el nombre de Un Nadal de moi noso, el Concello de A Coruña ha programado una agenda completa y variada de actividades para celebrar la Navidad. Las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, talleres infantiles, obras de teatro, mercados o el tradicional Belén, son algunas de las actividades que tendrán lugar en los próximos días. ¿Qué puedo hacer este fin de semana? Te esperarás preguntando. Pues bien, esta es la agenda de ocio de jueves a domingo:

Jueves 12 de diciembre

20:00 horas. Teatro Colón - Amizades – Concierto de 25 aniversario

Viernes 13 de diciembre

15:00 horas. A Casa dos Xoguetes - OMIC - Bingo de Navidad

15:00 horas. A Casa dos Xoguetes - OMIC - Scape room: Salva o Nadal

15:15 horas. A Casa dos Xoguetes - OMIC - Taller de portacolores con residuos

17:45 horas. A Casa dos Xoguetes - OMIC - O nariz de Rodolfo

17:45 horas. A Casa dos Xoguetes - OMIC - Cuentacuentos

19:00 horas. Palacio Municipal de María Pita - Apertura del Belén Municipal

20:30 horas. Teatro Rosalía de Castro - Entrega en man, de Martin McDonagh – Ciclo Principal (de pago)

Sábado 14 de diciembre

13:45 horas. A Casa dos Xoguetes - OMIC - O nariz de Rodolfo

18:00 horas. Fórum Metropolitano - Compaña, de Xampatito Pato – Todo Público (de pago)

20:30 horas. Teatro Rosalía de Castro - Entrega en man, de Martin McDonagh – Ciclo Principal (de pago)

Domingo 15 de diciembre

11:30 y 13:00 horas. Ágora - Baby Esferic – Bebescena (de pago)

12.15 horas. Teatro Colón - Banda Municipal de Música da Coruña – Centenario G. Puccini

19:00 horas. Teatro Rosalía de Castro - Cantigas y Agarimos, Ansuíña e Santaia – Ciclo de Coros Galegos

Pistas de hielo de A Coruña y Oleiros

Imagen de archivo de una pista de hielo. Shutterstock

Confirmado: A Coruña abrirá el sábado 14 una pista de hielo de 600 metros cuadrados en el muelle Calvo Sotelo. Esta tendrá distintos horarios antes y durante las vacaciones de Navidad. En concreto, antes del periodo vacacional abrirá de lunes a jueves de 16:45 a 22:30 horas; los viernes de 16:00 a 22:45 horas; y los fines de semana de 11:00 a 22:45 horas. Durante las vacaciones, abrirá todos los días en este último tramo horario.

La entrada costará alrededor de 9,5 euros, e incluirá el alquiler de los patines. En total, se dispondrá de 500 pares de patines disponibles para todas las personas que se acerquen a probar la pista estas navidades.

Cerca de A Coruña, en Oleiros, hay otra pista de hielo. Está situada en la Pista Polideportiva de la avenida II República de Perillo, y abre todos los días de la semana, con horarios especiales en los festivos. Los horarios de la pista son de lunes a jueves de 16:45 a 21:30 horas, viernes de 16:00 a 22:45 horas y fines de semana y festivos de 11:00 a 22:45 horas.

Al igual que ocurre con la pista de A Coruña, durante el periodo de vacaciones, abrirá de lunes a domingo de forma ininterrumpida de 11:00 a 22:45 horas. Asimismo, durante los días 24 y 31 de diciembre la atracción permanecerá abierta de 11:00 a 18:15 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero de 2025 su horario de apertura será de 11:00 a 14:00 horas y de 16:45 a 22:45 horas.

Espectáculo Meixeverso

Pablo Meixe presenta 'Meixeverso'.

Pablo Meixe aterriza este fin de semana con el espectáculo Meixeverso, que promete una buena dosis de humor en A Coruña. El cómico invitará a los asistentes a un viaje lleno de humor en el que hablará de sus vivencias y explicará sus desventuras. "Meixeverso es un show de humor. Una gala de premios. Una sala de cine. Pero sobre todo una oportunidad para conectar con uno de los creadores de contenido más punteros del momento", apunta la organización del evento.

En Meixeverso, Pablo Meixe se ha dado cuenta de que a lo largo y ancho de los distintos planos de la realidad se pueden encontrar personajes curiosos que ponen a prueba el tejido de la gracia y el chiste. "Los adolescentes ya no escuchan K-Pop y los cuñados han dejado de dar consejos sobre coches de segunda mano está a punto de colapsar. Un joven deberá utilizar todas sus versiones para salvar el multiverso". Ese joven es Pablo Meixe.

Exposición Irving Penn: Centennial

Exposición 'Irving Penn: Centennial'. Cortesía de la Fundación MOP.

Irving Penn: Centennial es la cuarta exposición internacional que realiza la Fundación Marta Ortega (MOP) en el muelle de Batería tras las dedicadas a Helmut Newton, Peter Lindbergh y Steven Meisel. Figuras como Marlene Dietrich y Audrey Hepburn, diseñadores de renombre como Gianni Versace, Issey Miyake e Yves Saint Laurent e importantes escritores y artistas como Truman Capote, Joan Didion, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Zaha Hadid y Richard Avedon, son algunos de los retratos recogidos.

La exposición se puede visitar de forma gratuita todos los días de la semana hasta el próximo 1 de mayo de 2025 en los siguientes horarios: lunes a jueves de 10:00 a 20:00 horas; viernes de 10:00 a 21:00 horas; y sábados y domingos de 11:00 a 21:00 horas

Espectáculo El Cascanueces

Espectáculo 'El Cascanueces'.

Los bailarines del Ballet de Kiev viajarán este mes de diciembre hasta A Coruña para regalarnos de nuevo la tradición de disfrutar de su versión de El Cascanueces a unos días de la Navidad. Es una versión muy colorida y emotiva que nos transporta a los sentimientos de la magia y el espíritu de la Navidad. En 2023 el Ballet de Kiev recorrió con un éxito arrollador los principales teatros y auditorios de España. En 2024 ha vuelto a visitar numerosas ciudades de la Península Ibérica, incluida A Coruña.