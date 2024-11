Los tres primeros pasos para tu experiencia en Europa desde Galicia

Contenido patrocinado

El voluntariado europeo sigue siendo una herramienta clave para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes en toda Europa. Gracias a iniciativas como el Cuerpo Europeo de Solidaridad, miles de jóvenes tienen la oportunidad de participar en actividades de índole social vinculadas con la educación, el medioambiente y el desarrollo comunitario en otros países.

La iniciativa clave del Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece a los jóvenes gallegos una oportunidad única de crecimiento personal y profesional en el extranjero. Este programa, gestionado por la Fundación Paideia Galiza, cuenta con el respaldo y financiación de la Diputación de A Coruña, permitiendo que cada vez más personas puedan participar en proyectos de voluntariado en otros países europeos.

¿Qué es el voluntariado europeo y qué necesito?

El voluntariado europeo es un programa totalmente gratuito para jóvenes de entre 18 y 30 años. Esta experiencia de voluntariado en otro país de la UE de entre 2 y 12 meses no tiene requisitos más allá de la edad. Solamente ganas de vivir esta experiencia.

Éste permite a los jóvenes experimentar la vida en un contexto cultural diferente, enfrentarse a nuevos desafíos y adquirir habilidades esenciales como el trabajo en equipo, la adaptación, la empatía y el liderazgo.

La convivencia en un entorno internacional amplía sus horizontes, promueve una mentalidad abierta y fomenta el aprendizaje de idiomas, factores que mejoran sus competencias para el mundo laboral y su vida personal.

Los pasos a seguir para comenzar la experiencia de voluntariado son sencillos:

Acudir sin compromiso a una de las charlas informativas que se realizan cada mes en la Fundación Paideia

Acudir a una entrevista informal en la Fundación Paideia para aclarar dudas y conocer a la persona del equipo que te va a acompañar en el proceso

Buscar un proyecto

¡Empezar tu experiencia en Europa!

¿Y si…?

Me siento sola/o en un país desconocido

Existe una red de voluntarias/os como tú en todos los países del programa que te acompañarán en tu experiencia además de tener el contacto constante con la persona con la que hiciste los preparativos.

No hablo ni entiendo bien el idioma

El programa incluye un curso del idioma del país. Lo único necesario es saber un poco de inglés y ya está.

Tengo algún problema durante mi proyecto que no sé cómo solucionar

Tu persona de contacto en Paideia te apoyará durante todo el proyecto y, sobre todo, en los momentos complicados orientándote y escuchándote en todo aquello que necesites.

No tengo dinero

No lo necesitas, está todo cubierto por el programa: viaje, alojamiento, comida y seguro médico.

No tengo ningún tipo de formación

No es necesario tener ningún título.

"No me arrepiento, es más, estoy muy orgullosa de haberlo hecho"

Celia Edreira Pato, 22 años de A Coruña y Tania Mato Sánchez, 30 años y también de A Coruña, son dos jóvenes que el año pasado emprendieron el viaje de sus vidas y exploraron Polonia y Suecia respectivamente. Desde Quincemil hablamos con ellas para saber cómo ha sido su experiencia en el voluntariado y por qué lo recomiendan.

Celia Edreira Pato, proyecto Polonia enero 2023 – enero 2024

Celia nos cuenta que el mayor reto del voluntariado es aprender a vivir fuera de casa, salir del entorno de la familia, de tu confort y afirma que "siempre será duro, pero creo que hay pocas cosas más gratificantes que verte a ti misma haciéndolo, superándote cada día".

Celia Edreira de voluntariado en Polonia en el 2023 Cedida

"Es sorprendente el cambio que he dado estos últimos meses si me comparo con la Celia que acababa de llegar a un país desconocido y llena de expectativas. Decir que ha sido fácil sería mentir, sigue sin serlo, pero no porque algo sea difícil es menos bueno. No me arrepiento de haber venido aquí, es más, estoy bastante orgullosa de haberlo hecho", explica Celia.

Tania Mato Sánchez, proyecto en Suecia febrero 2023 – febrero 2024

Tania nos explica que hacer el voluntariado ha sido de las mejores experiencias de su vida porque aprendió cosas que no se enseñan ni en el colegio ni en la universidad.

Tania Mato de voluntariado en Suecia en el 2023 Cedida

"Lo que aprendí con esta experiencia no lo aprendí ni en el colegio ni en la universidad. Viajar sola ya no es un problema, tampoco lo es coger aviones, ni vivir con otros compañeros de otras nacionalidades, el miedo a hablar en inglés ya no existe y estar lejos de mi familia y amigos es un reto superado, ya que a donde vayas te encuentras nuevos amigos y familia. Sin duda empecé este proyecto con miedo, pero lo acabo diciendo que está siendo una de las mejores experiencias de mi vida", nos confiesa Tania.