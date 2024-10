Un balneario de Galicia, elegido entre los mejores circuitos de spa con masaje de España

El mes de octubre encara su recta final y los días cada vez son más cortos y fríos. El otoño, sin embargo, es también una época ideal para conocer Galicia y sus espectaculares paisajes, desde las Fragas do Eume hasta la fervenza do Ézaro, si bien para olvidar el estrés diario, relajarse y desconectar, no hay nada mejor que disfrutar de un circuito de aguas templadas y un buen masaje relajante.

El turismo de bienestar, según datos que maneja la web aladinnia.com, ha aumentado en España un 14% en el último año, especialmente en pareja, mientras que la venta de masajes y tratamientos ha aumentado un 71%, unas cifras que seguirán aumentado en 2025.

Uno de los mejores circuitos de spa de España

Balneario de Guitiriz Iberik Hoteles (Web)

Por ello, los usuarios del portal número uno de España en regalios y experiencias han valorado algunos de los mejores circuitos de spa con masaje del país, así como las ventajas que ofrece cada uno, y el Iberik Gran Balneario de Guitiriz & Golf 4*, en el municipio de Guitiriz (Lugo), ha sido uno de los elegidos.

A medio camino entre A Coruña y Lugo, en una finca con una superficie de más de 40 hectáreas, y rodeado de frondosos bosques y lugares con encanto se encuentra el pueblo de Guitiriz, impregnado de historia medieval con impresionantes murallas romanas, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad.

"Con más de 100 años de historia, es un lugar ideal para escapar de la rutina y desconectar. Junto a sus instalaciones hoteleras y gastronómicas, ofrece un balneario con agua mineromedicinal y un circuito spa que incluye una piscina activa, así como camas y asientos de hidromasaje que permitirán trabajar la musculatura de la espalda y las piernas a diferentes niveles".

Pero eso no es todo. La zona del circuito acuático Iberik Gran Balneario de Guitiriz dispone de chorros y cascadas diseñados específicamente para relajar los músculos del cuello y la parte de la espalda, áreas que a menudo se encuentran tensas y contracturadas.

El recorrido se completa, según la página web Aladinia.com, con un masaje cervicodorsal que ayudará a eliminar todas las preocupaciones diarias de la mente y relajar el cuerpo.

¿Qué ver y hacer en Guitiriz?

Seleccionadas Galicia MRF 2024 - Guitiriz (Lugo) Carmen Blanco Purriños

Además de relajarte en aguas mineromedicinales, en el municipio de Guitiriz, en la Comarca da Terra Chá, podrás descubrir el Castillo de Parga, conocido como A Pobra de Parga, que fue cárcel en el año 1603 y cuenta con legendarias historias vecinales ambientadas en el siglo XVIII sobre lamentos de prisioneros torturados en las dependencias de la fortaleza.

Tiene un gran patrimonio histórico y cultural de diferentes culturas y estilos -desde manifestaciones megalíticas hasta construcciones del Medievo- y varias zonas verdes para relajarse, como las áreas recreativas de A Carballeira y Sete Muíños, y una increíble ruta que se prolonga a lo largo de 20 kilómetros: la Ruta da Agua.

La arquitectura religiosa es otro de los aspectos más destacables de Guitiriz. Cuenta con numerosas iglesias y templos, como Santa María de Lagostelle y la Capilla de San Alberte, que sobre sale por su valor arquitectónico y el entorno natural en el que se ubica. También merece la pena la visita a la Capilla Museo de Bascuas.