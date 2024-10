Planes en A Coruña para un fin de semana lluvioso: Queen, fiestas de O Ventorrillo y mucho más

Al mal tiempo, buena cara. La lluvia parece ser la gran protagonista del mes de octubre en A Coruña, pero eso no es impedimento para pasarlo en grande con la familia o amigos. La agenda de ocio de este fin de semana incluye atractivas propuestas para los amantes de la música y de la fiesta.

El humorista Goyo Jiménez pondrá el toque de humor con su espectáculo Misery Class, mientras que los hosteleros de Betanzos continúan con la celebración de la Semana de la Tortilla. ¿Aún no tienes planes para estos días? En la agenda de Quincemil puedes consultar todas las actividades, pero en este artículo te contamos aquellas que no te puedes perder:

Concierto de Miriam Rodríguez

Miriam Rodríguez.

Simplemente dilo, Déjame cuidarte y No! son algunos de los grandes hits de Miriam Rodríguez que sonarán en directo este próximo 12 de octubre, coincidiendo con el día de la Fiesta Nacional de España, en el Palacio de la Ópera de A Coruña. La cantante que saltó a la fama tras su participación en Operación Triunfo 2017 ofrecerá un espectáculo sonoro inolvidable incluido dentro del nuevo ciclo de conciertos A Coruña LiveXprience.

Pero no será el único concierto del fin de semana. Después de una gira de más de 100 conciertos con entradas agotadas en todo el mundo y más de 300.000 espectadores, Good save the Queen festeja sus 25 años de carrera con un concierto muy especial en A Coruña. La banda homenajea al artista Freddie Mercury a través de esta obra liderada por Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Dani Marcos y Matías Albornoz. El Palacio de la Ópera será el escenario de esta obra el próximo 13 de octubre.

Por otra parte, la Sala Mardi Gras continúa celebrando su 25 aniversario con una programación de lujo. Este viernes, 11 de octubre, será el turno de Twanguero.

Goyo Jiménez y el espectáculo Misery Class

Goyo Jiménez actuará dos noches consecutivas en el Teatro Colón de A Coruña. Goyo Jiménez

El humorista Goyo Jiménez aterriza en la ciudad herculina para presentar un espectáculo que promete muchas carcajadas: Misery Class. ¿Cómo resumir el show? El también actor y guionista lo hace de la siguiente forma: "Podríamos señalar que este nuevo espectáculo de Goyo Jiménez surge desde su visión del mundo como persona y no como personaje".

El espectáculo Misery Class tendrá lugar los próximos días 11 y 12 de octubre en el Teatro Colón. En la primera jornada habrá un único pase a las 21:00 horas, mientras que al día siguiente, el sábado 12, habrá dos: uno a las 18:30 y otro a las 21:00 horas. Las entradas están agotadas.

Fiestas de O Ventorrillo

Fuegos artificiales Shutterstock

Los vecinos del 15010 celebrarán sus fiestas del jueves 10 al domingo 13 de octubre con una programación por todo lo alto que arrancará con la actuación estelar de Los Satélites y un pregón en homenaje a Pucho Boedo.

Al día siguiente, el viernes 11, a las 21:00 horas, tendrá lugar la entrega de los premios del concurso de dibujo y redacción. Y como la noche es joven, la sesión DJ A3060 será el encargado de dar paso a la orquesta Foliada D'Ases, que actuará a las 22:00 horas.

La música continuará el sábado 12 con el espectáculo Tributo ás xeracións Disney a cargo de la Escola Galega de Teatro Musical y una exhibición de sevillanas de la mano del grupo Triana de la Asociación de Vecinos del Ventorrillo. A las 22:00 horas estará DJ A3060 y a las 23:00 horas será el turno de la banda de pop-rock The Nunzia¡s.

El grupo de pandereteiras Miña Xoia dará el pistoletazo de salida a la programación del domingo 13. A las 13:00 horas será la exhibición Lindy hop y baile social y a las 14:00 horas las fiestas llegarán a su fin con la sesión vermú junto al dúo Maracaibo.

Semana de la Tortilla de Betanzos

Tortilla de Betanzos de O Noso Recuncho.

¿La tortilla de patatas con o sin cebolla? ¿Poco hecha o bien cuajada? La Semana de la Tortilla de Betanzos está a punto de terminar y si eres un auténtico fanático de la tortilla al estilo "betanceiro", estás de suerte porque todavía puedes degustar tapas a 2,50 euros y tortillas enteras a 20 euros.

En el evento participan un total de 19 establecimientos de hostelería, entre ellos el último ganador, O Noso Recuncho, que tienen a disposición de los clientes una porción de tortilla o una tortilla entera en horario de 12:30 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas (ampliado hasta las 23:00 horas viernes y sábados).

La porción ofreciada debe corresponderse con una octava parte de una tortilla de 24 centímetros de diámetro, a un precio de 2,50 euros, mientras que el de la tortilla entera tiene un precio de 20 euros. ¿A qué esperas?

Proyecciones

Una niña come palomitas en el cine. Shutterstock

Manta, peli y palomitas. Cuando el tiempo no termina de acompañar, es el plan favorito de los más caseros. Varios espacios de la ciudad, como el Centro Galego de Artes de la Imagen (CGAI) y el Forum Metropolitano, tienen previstas proyecciones los próximos días: Have to have sex, Sobre todo de noche, La felicidad, Placer de amor en Irán, Despois de Nós, y Margarita y el lobo.