La comedia regresa al Tío Ovidio de A Coruña esta semana con el show 'Eche moita risa'

El café Tío Ovidio de A Coruña acoge este mes la segunda temporada de Eche Moita Rrisa, el show de humor creado por la humorista coruñesa Irene Medín, junto a los cómicos Jose Blanco y Mr Rodríguez. Será este jueves 26 de septiembre a las 21:00 horas con Luís Pousada, Roi Da Costa y Marga Lago.

Eche Moita Risa es una creación de Medín, que sintió la "necesidad de abrir espacios de comedia a nuevos cómicos en la ciudad". Desde el pasado mes de febrero numerosos cómicos locales y gallegos han pasado por el escenario del "Eche", como ya se le conoce: Chusco Somoza, Charly Char, Iago Regueira, Jorge Baleo, Xavier Veiras, Saamira Ganay, Diana Sieira, Cata Ukelele, Malala Ricoy, Matías Cubilla, Marta Doviro o Antía Costas entre otros.

Cartel del evento

El próximo jueves 26 a las 21 horas comienza la segunda temporada con Luís Pousada, Roi da Costa y Marga Lago.

Sobre los invitados

Luís Pousada, un cómico coruñés que lleva desde el año 2003 actuando en bares y cafés de diversa índole. Ha participado en concursos de monólogos siendo ganador en varios, además de variadas colaboraciones en programas de radio (No me me digas no te se en Cuac Fm, Hoy por Hoy A Coruña en Cadena Ser). También es guionista de la webserie Galicia Crime, galardonada con el premio Mestre Mateo en 2017.

Roi da Costa es un actor y cómico coruñés con raíces na Costa da Morte (lo que le da el nombre artístico) que lleva desde el año 2011 colaborando en radio (Voces de A Coruña de Radiovoz), haciendo sketches en televisión, como en el famoso programa Luar de la TVG, y siendo monologuista e imitador oficial de Lucas (jugador del Dépor), además de improvisador es su show ImproDepor.

Marga Lago es una cómica "irreverente, viejoven, lesbiana convencida y sin pelos en la lengua". Improvisadora, colaboradora en radio (MalhumorHadas de Cuac FM) actriz en la compañía de teatro Setetroulas. Desde hace algunos años también participa en shows de Stand Up en la ciudad.