Así serán las fiestas de Meirama, en Cerceda (A Coruña), para divertirse y bailar sin parar

Despedirse del verano es tan fácil, pero la vuelta a la rutina de los vecinos de la parroquia de Meirama, en el municipio de Cerceda (A Coruña), va a ser mucho más sencilla con la celebración de las fiestas populares en honor de la Virxe de As Dores.

Los festejos tendrán lugar del viernes 13 al domingo 15 de septiembre, con una variada y completa agenda de actividades que pondrá el foco en la música, con varias actuaciones a cargo de populares orquestas y grupos en Galicia.

Las fiestas de As Dores se suelen celebrar a mediados de septiembre y este año la fiesta arrancará el viernes 13 con una divertida verbena nocturna con la orquesta Cinema y la disco móvil Impacto con David Bermúdez y Dj Drew Korme.

Pero los vecinos de Meirama, en Cerdeda (A Coruña), tendrán que guardar energías para seguir bailando al día siguiente, el sábado 14, con Nueva Fuerza, dúo Soprano y Dj Jesusiño, cuyo setlist incluirá, a buen seguro, temas actuales y otros que nunca pasan de moda.

En último lugar, y no por ello menos importante, actuarán la charanga Santa Compaña, Mar de Arousa y Dj Teo. Aunque, en realidad, la fiesta no acabará ahí, ya que el sábado 21 tendrá lugar la fiesta en honor a As Dores Pequenas y en ella estarán el dúo Explosión y Dj Jesusiño.

También habrá xantar popular y se celebrará el Día del Niño.