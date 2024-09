Estos son los eventos que tendrán lugar en Santiago de Compostela en el mes de septiembre

La llegada de septiembre y la 'vuelta al cole' marca el fin de las vacaciones y la vuelta a la rutina de muchos compostelanos. Pero durante este mes aún es posible alargar los días de verano y disfrutar de la oferta cultural de la ciudad.

Más de 30 grupos nacionales e internacionales se darán cita en Santiago de la mano del Festival Maré, mientras que los amantes del jazz podrán asistir a los conciertos que trae a la ciudad el Holanola Festival. Espectáculos de humor, obras de teatro o musicales son algunas de las propuestas para este mes.

Música y gastronomía

Un momento de la pasada edición de "noitiNHas". NH Collection Santiago

Disfrutar de la gastronomía y de la música en directo en un entorno como la terraza del hotel NH será posible el próximo 4 de septiembre, con la última jornada del ciclo NoitiNHas. El evento arrancará a las 19:30 horas con una sesión a cargo del DJ Daasanach3. A continuación, turno para el showcooking del chef Gerardo Quintela y para el directo de la banda valenciana Yo Somos.

Holanola Lab Festival

Gina Leslie, durante un concierto. @ginarly

Un año más, la capital gallega -junto con Ourense y Madrid- se convierte en escenario del Holanola Lab Festival. Del 17 al 22 de septiembre, el Holanola traerá a Santiago a músicos procedentes de Nueva Orleans -ciudad natal del jazz- para intercambiar sus trabajos y experiencias con otros artistas. Estos son los cinco conciertos que tendrán lugar en Compostela:

Gina Leslie & Noel : martes 17 de septiembre, en Fuco Lois Bar.

: martes 17 de septiembre, en Fuco Lois Bar. The Silver Lining Serenaders : m iércoles 18 de septiembre , en Borriquita de Belem.

iércoles 18 de septiembre Kiki Cavazos & Pajaro Sunrise : jueves 19 de septiembre, en Sala Riquela.

: jueves 19 de septiembre, en Sala Riquela. Sabine McCalla, Duff Thompson y Max Bien Kahn : viernes 20 de septiembre, en la Sala Capitol.

: viernes 20 de septiembre, en la Sala Capitol. Sam Doores & Casey Jane y Julian Maeso: sábado 21 de septiembre, en Sala Riquela.

Teatro

Corta el cable rojo

Después del parón del verano, el teatro regresa al Auditorio Abanca de Santiago el próximo 21 de septiembre, a las 20:00 horas, con Corta el cable rojo, que ha estado durante doce años en la Gran Vía de Madrid. Se trata de una comedia con mucha improvisación, que combina música cautivadora y proyecciones deslumbrantes en un formato arrollador. Todo para crear una experiencia teatral única y emocionante. Las entradas están disponibles a partir de los 20 euros.

Festival Maré

Primeros confirmados del Festival Maré, en Santiago. Festival Maré.

Otra de las grandes citas del mes es el Festival Maré, que se celebra en Santiago del 25 al 29 de septiembre. Un festival que se caracteriza por su diversidad musical y artística y que en esta quinta edición contará con la participación de más de 30 bandas procedentes de una decena países, consolidándose como un espacio de encuentro e intercambio cultural. Aunque aún no se conoce el programa completo, estos son los primeros artistas confirmados:

Sumrrá & Niño de Elche: miércoles 25 de septiembre, a las 20:30 horas, en la Sala Capitol.

miércoles 25 de septiembre, a las 20:30 horas, en la Sala Capitol. SÉS y Haya Zaatry: jueves 26 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Principal.

jueves 26 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Principal. Albert Pla and The Surprise Band: jueves 26 de septiembre, a las 21:30 horas, en la Sala Capitol.

jueves 26 de septiembre, a las 21:30 horas, en la Sala Capitol. Ana Lua Caiano y Nacho-Faia-Lar : viernes 27 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Principal.

Shantel : viernes 27 de septiembre, a las 00:30 horas, en la Sala Capitol.

: de septiembre, a las 00:30 horas, en la Sala Capitol. A Pedreira y Laura Itandehui : sábado 28 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Principal.

Marina Satti: sábado 28 de septiembre, a las 22:00 horas, en la Sala Capitol.

Candlelight

Un concierto Candlelight, en imagen de archivo.

Candlelight, los conciertos a la luz de las velas, llega a Santiago el próximo domingo 22 de septiembre y lo hace con doble sesión. La primera será a las 17:00 horas, con un tributo a Hans Zimmer, compositor de famosas bandas sonoras como Time, This Land o A Dark Knight. A las 21:00 horas será el segundo recital, en el que se interpretarán canciones de Coldplay como Yellow, The Scientist o Sky Full of Stars. Todo ello en un espacio tan emblemático como es el Hotel San Francisco. Las entradas tienen un precio de entre 28 a 36 euros.

Conciertos

Niña Polaca.

Niña Polaca aterrizará en Santiago el sábado 28 de septiembre para presentar su segundo álbum, Que adoren tus huesos. Después de varios adelantos, el público gallego tendrá la oportunidad de disfrutar en directo del nuevo trabajo de la banda. Un proyecto cuyo punto de partida fue Lo que yo te he querido (pretérito perfecto) a mediados de noviembre del año pasado. El concierto será en la Sala Malatesta, a las 22:00 horas, y las entradas tienen un precio de 15 euros.

El Auditorio de Galicia acogerá el viernes 27, a las 18:30 horas, el concierto de la Real Filharmonía de Galicia y de la Banda Municipal de Santiago, Sensogenoma24. Sensogenoma es un proyecto desarrollado por el Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) y la Real Filharmonía de Galicia en el que se aborda científicamente la respuesta de nuestro genoma (ADN) ante el estímulo musical. Así, en el concierto se hará una recogida de muestras biológicas a aquellas personas que se ofrezcan voluntarias para donar. Esto permitirá estudiar cómo se expresan sus genes antes y después de escuchar el programa, que será sorpresa. Las entradas tienen un precio de 5 euros, excepto para los donantes, que será gratuita.