Esta pareja se recorre el mundo desde A Coruña: "Dejé mi trabajo para dedicarme a viajar"

Isaac y Belén se enamoraron viajando. El primer contacto fue en la Universidad. Ella había vivido en Betanzos (A Coruña) hasta los 14 años, cuando se mudó a Girona para continuar con sus estudios y donde conoció a la que hasta ahora ha sido su pareja. Ambos, comenzaron a trabajar como técnicos de laboratorio y entre experimento y experimento surgió la chispa, pero no fue hasta su primer avión, cuando se dieron cuenta de que quería compartir la vida juntos.

Su primer viaje lo hicieron con 20 años, cuando Ryanair llegó a Girona. "Los vuelos estaban superbaratos", explica Belén. Y a partir de ahí comenzó su aventura, que llegaría hasta todos los extremos del mundo. "En ese momento solo nos movíamos por Europa", cuenta.

En 2018 decidieron irse a vivir a Galicia, más concretamente a A Coruña, una oportunidad que les permitió hacer viajes más lejanos. Y entre un destino y otro, sin quererlo se hicieron 'influencers', pero no sin antes currárselo. En cada itinerario marcaban una ruta diferente que hacía de la experiencia algo único, por lo que no les pareció mala idea reflejarlo en un blog, al que denominaron 'Viajo como quiero'. El nombre les venía que ni pintado, porque en ningún momento tomaron mano de una agencia, todo lo decidían por su cuenta.

Ni ellos mismos se esperaban tal repercusión. "Gente nos escribía para preguntarnos por los destinos y pedirnos recomendaciones". Las redes sociales ayudaron en el proceso, ya que desde entonces, el móvil se ha convertido en una extensión del cuerpo de Belén: en Instagram ya tienen una comunidad de seguidores de casi 18.000.

Al principio se organizaban como podían. Realizaban un viaje o dos al año, a veces de un mes, pero el trabajo a veces no les permitía irse tanto tiempo. La pareja trataba de coordinarse con los compañeros, pero en ocasiones les resultaba imposible. "No podían ser demasiado largos, pero cuando podíamos los hacíamos de al menos tres semanas", explica Isaac.

Y esos viajes eran los que les cundían, pues de una sola vez les daba tiempo a recorrerse Nueva Zelanda, Australia, Fiyi y algún que otro destino. No son capaces de recordar la cantidad de países que habrán visitado, pero teniendo en cuenta que llevan 20 años viajando, y que hacen unos dos anuales, pues tan solo hay que echar cuentas.

Una agencia de viajes 360

Pero lo sorprendente no es eso, lo que llama la atención es que hayan pasado de ser técnicos de laboratorio a que la mitad de los ingresos familiares para la casa provengan de los viajes que realizan. Desde hace un año, Belén se dedica en exclusiva a 'Viajo como quiero', es decir, a organizar viajes en grupo para conocer nuevos países y nuevas culturas.

Así, el blog ha pasado a convertirse en una agencia 360, que te acompaña de principio a fin: desde que decides irte a otro país, hasta que regresas. "La idea es que la gente pueda viajar sin ningún tipo de preocupación", explica. Y es que tú tan solo te tienes que dirigir al aeropuerto y ellos ya te tendrán todo preparado.

"Yo dejé mi trabajo para dedicarme a esto", cuenta Belén. Al final se dieron cuenta de que podrían vivir de ello. Y aunque empezara siendo algo en pareja, ahora la que lleva las riendas del blog es ella. "Yo antes de cada viaje en grupo, tengo que ir al país a conocerlo para saber qué rutas tomar, dónde dormir, qué ver...", explica. De ahí que Isaac, con un trabajo asentado en Galicia, no pueda ir a todos los destinos que ofrecen.

El año pasado 'Viajo como puedo' estuvo en Perú, Tanzania, Uganda, India y Emiratos. Cada lugar con una esencia diferente. Estuvieron a mayores en las Maldivas, algo más tranquilo. Pero luego también hacen safaris. En su página web tienen un poco de todo.

"Nuestro proyecto no es solo preparar el viaje, nosotros hacemos de traductores por si hay personas que no hablan inglés, nos encargamos de que viajen tranquilos, que tan solo tengan que disfrutar, y nosotros ya buscamos la calidad", comenta Belén. "Lo que buscamos es que no se base solamente en visitar cosas, sino que puedan cambiar un poquito a la gente: que sea una experiencia en la que te puedas sentir tranquilo y acompañado", añade Isaac.

Cuentan que hace no mucho fueron a Namibia, que era 100% aventurero. "Dormimos en una tienda de campaña encima del Parque Natural y nos recorrimos el país en coche", señalan. Una experiencia que aseguran que no te puede vender una agencia convencional. Como novedad, están valorando hacer escapadas en grupo con fines humanitarios. Están planteándose ir a Tanzania, por ejemplo, con intenciones de ayudar a la gente de allí en lo que puedan.

"Nos hemos encontrado con agencias que te venden el viaje, pero a lo mejor no tienen conocimientos de los tiempos porque no han estado físicamente allí. Por ejemplo, yo he ido ahora en junio a la India y estando allí me he dado cuenta de que podía añadir dos días de safari en un Parque Nacional para ver los Tigres de Bengala, algo que normalmente no se hace cuando viene porque no lo tienen en cuenta", indica Belén.

Un detalle a tener en cuenta, es que no tienen hijos, y son conscientes que de tenerlos, no podrían haberse permitido esta vida. Al fin y al cabo, es una decisión en pareja, y ellos tienen claro que lo que quieren es dedicarse a esto: a viajar por todo el mundo y vivir de ello.