12 fiestas tradicionales de Galicia para despedir el verano 2024

La llegada del mes de septiembre marca un período de transición mágico entre el verano y el otoño que se avecina. Lo cierto es que durante estas semanas, el calendario gallego se llena de celebraciones que combinan lo mejor de la riqueza cultural, gastronómica y folclórica para dar vida a todo tipo de festejos y tradiciones. Desde eventos donde los productos o las recetas gallegas son las grandes protagonistas, hasta fiestas que rinden homenaje a sus costumbres más ancestrales; septiembre es, sin lugar a dudas, el momento perfecto para sumergirse en la esencia más pura de Galicia.

Es por ello que en esta breve guía encontrarás una selección con 12 de las fiestas populares más especiales que tendrán lugar durante este mes a lo largo y ancho de todo el territorio gallego, y que, además, nos sirven para poner el broche de oro perfecto al verano 2024.

Virxe do Socorro y Festa da Empanada en Carral (A Coruña)

XLVII Festa da Empanada, en 2022 Concello de Carral Carral (A Coruña)

La fiesta de la empanada de Carral cumple 50 años este verano con verbena de París de Noia en su primera jornada. La festividad en honor a San Antonio, San Roque y la Virxe do Socorro tendrá lugar entre el 5 y 8 de septiembre, con una agenda cultural de lo más completa en la que se incluye su ya tradicional Festa da Empanada, un multitudinario evento gastronómico que se celebrará en el primer día de la romería. El resto de días tampoco faltarán las alboradas, los actos religiosos, las verbenas nocturnas, la tradicional quema del Panteón y el espectáculo pirotécnico.

Queima das Fachas de Castelo en Taboada (Lugo)

Queima das Fachas de Castelo en Taboada Turismo Ribeira Sacra Taboada (Lugo)

De origen celta y declarada de Interés Turístico en Galicia, la tradicional Queima das Fachas se llevará a cabo este año entre los días 7 y 8 de septiembre (previsiblemente). Este festejo llevado a cabo en el corazón de la Ribeira Sacra consiste en la quema de una treintena de fachas sobre la cima de un castro. Dichas fachas son fabricadas con madera de pino y ramas secas de una planta conocida como el gamón. Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo único acompañado de una gran pulpada y carné ó caldeiro en el entorno del castro. Además, la música tampoco faltará en este evento que contará con varias verbenas y sesiones vermú.

Festa das Peras en Pontedeume (A Coruña)

Los cabezudos, el símbolo tradicional de la Festa das Peras Concello de Pontedeume Pontedeume

Uno de los festejos patronales más emblemáticos de Pontedeume tiene lugar este año entre el 6 y el 11 de septiembre. La popular y multitudinaria Festas das Peras viste de gala a esta histórica localidad coruñesa para disfrutar de un completo programa de actividades culturales y religiosas, así como también de un buen número de actuaciones musicales en directo. En el marco de estas fiestas, la salida de los mómaros y cabezas a las calles de la villa conforma uno de los símbolos más tradicionales de la Festa das Peras. Un acto muy especial que aviva las distintas jornadas de las fiestas y que marca el inicio de esta semana grande en Pontedeume.

Doce Nome de María e Festa dos Pexegos en Candeán (Vigo)

Festas de Cadeán en Vigo, edición 2022 Festas de Cadeán Vigo

Del 6 al 10 de septiembre la parroquia viguesa de Candeán se viste de gala para celebrar sus fiestas populares en honor al Doce Nome de María e a Virxe das Dores. En el marco de estos festejos, en la jornada del sábado día 7 también se llevará a cabo la II Foliada dos Pexegos a partir de las 12:00 horas, en un acto cargado de música, sidra y melocotes. El resto del calendario festivo se completa con la presencia de varias orquestas para amenizar las verbenas nocturnas, animación infantil, misas y procesiones, así como también un espectáculo pirotécnico en la jornada del domingo.

Festas de Nosa Señora da Barca en Muxía (A Coruña)

Romería de Nosa Señora da Barca Concello de Muxía Muxía (A Coruña)

Declarada de Interés Turístico Nacional, las Festas de Nosa Señora da Barca en Muxía son uno de los eventos imprescindibles del calendario gallego y una de las celebraciones de mayor tradición de toda Galicia. Este año la romería coruñesa tendrá lugar del 12 al 16 de septiembre, en un evento que logra atraer cada año a miles de fieles y curiosos que llegan a los pies del santuario para solicitar con fe a la Santa que les conceda todo tipo de favores.

Los festejos de esta romería en Muxía también incluyen misas y pasacalles, verbenas y sesiones vermú con música en directo, y hasta un espectáculo de fuegos artificiales piromusicales. Además, todos los días de la fiesta habrá gigantes y cabezudos con el grupo de gaitas.

Festa da Guadalupe en Rianxo (A Coruña)

Festa da Guadalupe en Rianxo Barbanza.gal Rianxo (A Coruña)

Las Festas da Guadalupe son el evento más grande y especial que tiene lugar en la localidad coruñesa de Rianxo, catalogado de Interés Turístico en Galicia. Todos los años, miles de personas llegan desde todos los puntos de la comunidad gallega para disfrutar de los actos y actividades lúdico-culturales de una de las mejores fiestas de la región. En esta ocasión, el calendario festivo arrancará el 13 de septiembre y se extenderá hasta la jornada del viernes día 20.

Uno de los actos más emblemáticos de estas fiestas tiene lugar al cierre de las mismas, con la gran traca final, el encendido de bengalas y el canto de la Rianxeira por las miles de voces que se congregan en el lugar. Además, este año como novedad también contarán con un espectáculo de luz y sonido con drones aéreos.

Festa do Nazareno y As Mortallas en A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Fiesta del Nazareno y las Mortajas Fiestas de España A Pobra do Caramiñal

Entre el 13 y el 16 de septiembre tiene lugar en Galicia otro evento cultural de enorme valor en el calendario festivo, ya que está declarado de Interés Turístico en la comunidad. Se trata de las Festas do Nazareno y As Mortallas, una de las celebraciones más importantes de A Pobra do Caramiñal.

La fiesta destaca por su famosa procesión votiva de As Mortallas o de Jesús Nazareno, una tradición que se remonta a la Edad Media y que consigue reunir cada año a miles de devotos. Este curioso desfile de penitentes con féretros se lleva realizando desde el siglo XV, recorriendo el callejero del pueblo desde la iglesia de O Castelao. Detrás de la procesión avanzan los ofrecidos al Nazareno, vestidos con una túnica morada y una vela encendida.

Festa da Pataca de Coristanco (A Coruña)

Festa da Pataca de Coristanco (A Coruña) Turismo de Galicia Coristanco (A Coruña)

Del 14 al 15 de septiembre se celebra una nueva edición de la fiesta gastronómica dedicada a la patata en Coristanco. En el citado festejo este producto de la tierra no es únicamente el protagonista a nivel culinario, sino que también forma parte de las originales esculturas que se muestran en estos días de verbena.

La Festa da Pataca de Coristanco cuenta con varias exposiciones como la de las Gaseosas de Galicia o la Maquinaría Agrícola, así como varios cértamenes entre los que destaca el Concurso de Figuras con Patacas o el Concurso Gastronómico e Productos do Campo. En el marco de las fiestas también se llevará a cabo una sardiñada tradicional y una concentración de tractores engalanados, entre otras actividades lúdicas, culturales y gastronómicas.

Festa Mariñeira de Fene (A Coruña)

Festa mariñeira de Fene fene.gal Fene

Otra cita gastronómica imprescindible durante el mes de septiembre nos traslada hasta el municipio coruñés de Fene. Entre las jornadas del 17 y 18, la Festa Mariñeira e Centenario da Cofradía de Barallobre pondrá en marcha un evento de exaltación a los productos de la ría de Ferrol. El puerto de Barallobre será el protagonista de unos días en los que no faltará en Fene la buena música, una exquisita gastronomía y un mejor ambiente lúdico-festivo.

Festa do Poldro e do Gando do Monte de Muras (Lugo)

Festa do Poldro e do Gando do Monte de Muras Turismo de Galicia Muras (Lugo)

El cuarto fin de semana del mes de septiembre, los ganaderos y ganaderas de toda la comarca de la Tierra Llana se dan cita en la Festa do Poldro e do Gando do Monte de Muras, enmarcada en plena Serra do Xistral, para vender y comprar sus animales. Esta feria nació por iniciativa de un grupo de vecinos hace más de tres décadas, con el objetivo de poner en valor la carne de los poldros y demás ganado que vive libre en los montes.

En la programación de la feria destacan actividades como las rutas por la Serra do Xistral, los paseos a caballo para los más pequeños, la degustación de la carne de poldro, así como también distintas demostraciones y carreras a caballo.

Festa dos Callos de Porriño (Pontevedra)

Festa dos Callos de Porriño Turismo de Galicia Porriño (Pontevedra)

Entre finales de septiembre y principios de octubre tiene lugar en O Porriño la tradicional fiesta gastronómica dedicada a los callos, coincidiendo con las Festas do Cristo. Los asistentes a este popular evento en el interior de la provincia de Pontevedra tendrán la oportunidad de degustar, a partir de las 12:00 horas, exquisitas raciones de callos ofrecidas a precios populares por los distintos locales y restaurantes de la zona.

San Miguel y Danza das Espadas de Marín (Pontevedra)

San Miguel y Danza das Espadas, Fiesta de Interés Turístico en Galicia Turismo de Galicia Marín

También entre finales del mes de septiembre y principios de octubre tiene lugar la Fiesta de San Miguel con su ancestral Danza de las Espadas, uno de los actos más vistosos por los que este festejo está declarado de Interés Turístico en Galicia y cuyos orígenes se remontan al siglo XVII.

Los hombres, mujeres y niños que participan en estas danzas se visten de blanco con una banda roja a la cintura (si son hombres) o azul (en el caso de las mujeres). Los bailes en cuestión representan durante la procesión, acompañados por la imagen del Santo, siendo también tradición la parada en tres lugares emblemáticos de la villa: Alameda, Praza de España y Praza do Reloxo.