La fiesta de la empanada de Carral (A Coruña) cumplirá 50 años con verbena de París de Noia

Fiestas del Socorro/Empanada de Carral 2024: Programa, cartel y agenda completa

La mítica Festa da Empanada de Carral cumple 50 años este 2024, siendo una de las festividades gastronómicas más veteranas de Galicia. Muy pocas fiestas gastronómicas gallegas pueden presumir de haber nacido antes del siglo XXI, pero tan solo unas pocas datan de los años 70 y 60: la de la lamprea de Arbo, la del carneiro de Moraña, la del cocido de Lalín, la del marisco de O Grove, la del pulpo de O Carballiño, la del jamón de A Cañiza, y ninguna más aparte de las dos fiestas de la empanada, de Carral y de Bandeira.

Sin lugar a dudas, la de la empanada de Carral es la fiesta gastronómica más antigua y con más tradición de la comarca de A Coruña, incluso de la provincia, con permiso de la Faguía de Carnés, en Vimianzo, que se inició en 1608, pero se dejó de hacer en algún momento y no se recuperó hasta 1981.

La Festa da Empanada de Carral nació el mismo año, 1974, que otra conocida fiesta de la empanada, la de Bandeira en Silleda, que se ha celebrado justo esta semana. Pero hay una pequeña diferencia, que es que la de Bandeira no se celebró en el año 1975, y la de Carral sí, por lo que esta edición será la 49 en el caso de Carral, lo que la hace una fiesta más veterana que la de Bandeira, que este año ha celebrado su edición 48. Ambas no tuvieron lugar ni en 2020 ni en 2021 debido a la pandemia de Covid-19, por eso este año no es la 51 edición de Carral. Los números cuadran.

Una gran verbena con París de Noia

Lecciones de historia aparte, el 50 aniversario de la Festa da Empanada de Carral se celebrará por todo lo alto. La cita es el jueves 5 de septiembre, y además de la degustación de empanada habrá una gran verbena con la orquesta París de Noia amenizando los festejos.

La Festa da Empanada se celebra el primer día de las Fiestas del Socorro, que este año transcurrirán desde el jueves 5 de septiembre hasta el domingo 8, con todo tipo de actividades en el pueblo de Carral.

Esta es la agenda completa de actividades, con tres grandes verbenas, sorteos y sesiones vermú:

Jueves, 5 de septiembre:

XLIX Festa da Empanada

22:00h: Verbena a cargo de la orquesta París de Noia y Zona Zero.

Viernes, 6 de septiembre:

09:00h : Dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas Os Viqueiras.

: Dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas Os Viqueiras. 13:00h : Misa solemne en honor a San Antonio.

: Misa solemne en honor a San Antonio. 14:00h : Sesión vermú.

: Sesión vermú. 22:00h: Verbena a cargo de Grupo Bomba y Unión y Fuerza.

Sábado, 7 de septiembre:

09:00h : Dianas y alboradas con el grupo de gaitas Os Viqueiras.

: Dianas y alboradas con el grupo de gaitas Os Viqueiras. Todo el día : Pasarrúas a cargo de Charanga Os Charangos.

: Pasarrúas a cargo de Charanga Os Charangos. 13:00h : Misa solemne en honor a San Roque.

: Misa solemne en honor a San Roque. 14:00h : Sesión vermú.

: Sesión vermú. 22:00h : Verbena con La Banda de Ayer y Ache .

: Verbena con . Habrá un sorteo de 1.000 euros

Domingo, 8 de septiembre: