Los otros "fodechinchos": Así llaman por toda España a los turistas irrespetuosos

"Fodechinchos" se ha convertido en una de las palabras del verano y ha traspasado las fronteras de Galicia para ser conocida en toda España. Desde el ya famoso cierre del bar de Mera, contado en primicia por Quincemil, la palabra ha capturado el interés de un gran número de personas de España e incluso de medios internacionales como The Guardian.

Aunque es un término muy usado en redes sociales, fodechinchos ni siquiera se conocía en toda Galicia, dado que es una palabra originaria de las Rías Baixas. Su origen está en los años 70 y hace referencia a los turistas que iban a gorronear jureles a los pescadores y las lonjas. Pero ha acabado aplicándose a la masificación turística en general, y en particular a los visitantes de Galicia poco respetuosos con la cultura y las tradiciones locales, y con un comportamiento altivo con la población.

Pero fodechinchos no es la única palabra para hacer referencia a este tipo de turista, ni en Galicia ni en toda España. A lo largo de la geografía peninsular hay diferentes términos, algunos en uso desde hace décadas, para referirse a la masificación turística y a las molestias que causan algunos visitantes.

"Guiri", un término histórico

La palabra guiri lleva décadas usándose y donde es más popular es en Andalucía, la región más visitada de España. Hace referencia al turista extranjero en general, especialmente al anglosajón, y no es necesariamente peyorativa, todo depende del adjetivo con el que se rodee. Hay numerosas teorías de origen de la palabra, desde el caló hasta las guerras carlistas, pasando por una deformación del inglés "where is?" ("¿dónde está?").

El término es tan usado desde hace tanto tiempo que ya figura en el diccionario de la Real Academia Española.

Galicia: Más allá de los "fodechinchos"

Siendo como es un término de las Rías Baixas, el resto de Galicia también tiene otras palabas para referirse jocosamente a los turistas. Uno de los más curiosos es "Roncos do Xamón" (gusanos del jamón), usado en el interior de la provincia de Lugo para referirse a los turistas que vienen en verano a acabar con las existencias de comida, tanto de las casas de familiares como de los restaurantes. El ronco es un tipo de gusano que consume los alimentos de las despensas.

Otro término usado en el interior de Galicia para burlarse de los turistas es "escallá", una contracción de la frase "es que allá", haciendo referencia a las muchas comparaciones que hacen los turistas entre Galicia y sus lugares de origen, ya sea por sus costumbre o por el paisaje.

El resto de catalanes se mete con los barceloneses

En Cataluña no tienen demasiados turistas madrileños, pero sí de la propia Barcelona. Los habitantes de la segunda gran ciudad española visitan los fines de semana el resto de su comunidad, y en las provincias de Lleida y Girona tienen un mote para ellos: pixapins, que literalmente quiere decir en catalán "mea pinos". Se refieren a que estos turistas paran en la carretera y hacen "pis de campo".

Otro término que usan los catalanes contra sus vecinos más urbanitas es la palabra "camaco". En catalán, "que maco" quiere decir "qué bonito", y el nombre "camaco" se refiere sarcásticamente a lo mucho que los habitantes de Barcelona y su área metropolitana dicen "qué maco" cuando salen de la ciudad y van al rural catalán.

Cántabros, vascos y navarros peleados

Los cántabros tienen muchas quejas sobre el turismo masificado similar a las gallegas, pero en este caso sus "invasores" son los turistas del País Vasco. Es muy habitual ver en Cantabria a habitantes del área metropolitana de Bilbao, que en muchas ocasiones tienen segunda residencia en Laredo u otras localidades del oriente de la provincia.

Los cántabros tienen un nombre para los turistas irrespetuosos: "papardos", en referencia a un pez de temporada de verano con un apetito voraz. El término parece haberse originado en Comillas, uno de las localidades más turísticas de toda España.

También hay reticencias entre vascos y navarros, pero en este caso son mutuas. Los guipuzcoanos llaman a los navarros "meaplayas", en referencia a que no tienen arenales propios y tienen que bajar a los de San Sebastián y alrededores, mientras que los navarros se refieren a los guipuzcoanos como "robasetas", por la cantidad de excursionistas que van todas las semanas a los montes navarros. Vizcaínos y guipuzcoanos llaman a los alaveses "patateros", pero no es por el turismo, sino por el cultivo de este tubérculo.

Finamente, los canarios tienen un término para los españoles de la Península que puede ser más o menos peyorativo dependiendo del contexto: "godo". La palabra hace referencia a que los visigodos conquistaron la España peninsular, pero no las Islas Canarias, y es un término equivalente a guiri que tiene mejor o peor intención dependiendo de los adjetivos con los que se acompañe.