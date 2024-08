Una semana de Viñetas en A Coruña: "Conseguiuse recuperar e arrastrar o público infantil"

La 27ª edición de Viñetas desde o Atlántico cumple este lunes una semana en A Coruña. Dirigida este 2024 por Manel Cráneo, la cita anual de los amantes del cómic en la ciudad herculina ha resultado ser todo un éxito. "O Viñetas sempre tivo unha boa afluencia, pero este ano nalgúns casos duplicamos ou triplicamos a asistencia", asegura el director.

Así, hasta este domingo 18 de agosto A Coruña pudo disfrutar de 18 exposiciones distribuidas por distintos enclaves de toda la ciudad, 36 casetas de venta en la Rúa BD frente al Kiosco Alfonso, más de 100 sesiones de firmas y una infinidad de actividades para todos los públicos. Todo ello en una edición en la que se rindió homenaje a Akira Toriyama y Xaquín Marín.

Cráneo confiesa a Quincemil que, apesar de haber sido una edición "difícil", le reconforta pensar en lo "gratificante"que fue. En su primer año al mando logró alcanzar resultados muy positivos. Y aunque todavía no se puede hablar con certeza de cifras, ya que hasta el 30 de septiempre todavía qudean actividades programadas y exposiciones, lo de esta semana superó muy por encima las expectativas del humorista gráfico.

Con el nuevo enfoque de llevar las charlas de los artistas a un lugar más amplio y con un perfil de espectáculo, como los que se dieron en el Teatro Colón, señala que en muchos casos lograron triplicar la asistencia de otros años. "Aínda que pinches, non é o mesmo que si o fas nunha sala de conferencias", explica. Asimismo, también resultó un éxito el formato Late Night.

"Estamos moi contentos, os autores se marcharon contentísimos, varios deles manifestáronnos que cando vieron as súas exposicións, nos dixeron que probablemente eran as maiores mostras que lles montaran", asegura que esto se lo comentaron Marcello Quintanilla, Lucas Varela, o Kundo Krunch, entre otros muchos que quedaron "encantados" con la exposición.

"O plato forte de Viñetas sempre foron as exposicións, e creo que nese sentido se mantivo o espírito e a alma en relación a outros anos", afirma Manel Cráneo sin olvidarse de mencionar el alto nivel que goza de tener anualmente. "Iso tratouse de manter a toda forma, que as exposicións foran as nenas mimadas do Viñetas desde o Atlántico", añadió.

Este año como novedad se montó una zona de juegos infantil, por la que pasaron alrededor de 3.000 niños en esta primera semana, eso, sin contar con los padres y los familiares que los acompañaban. Además, se regalaron unos cuantos miles de cómics gratuitos.

Tanto fue el éxito entre las nuevas generaciones que incluso los libreros confesaron que este año habían vendido más cómics infantiles de lo previsto. De esta forma, Cráneo traduce esta tendencia al alza en conseguir "recuperar e arrastrar o público infantil": un objetivo que formaba parte de los planes del director.

Funcionó también la ampliación de Viñetas a los locales comerciales, con las actividades paralelas. En resumen, "dio a sensación de que estamos todos da man". Algo que se pudo observar el sábado durante el encuentro sectorial en el Círculo de Artesanos, donde se concentró todo el equipo, en el que Cráneo indica que se pudo percibir esa unión y colaboración entre artistas, participantes y organizadores.

Exposiciones hasta el 30 de septiembre