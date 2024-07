Fiestas de verano 2024 de Mugardos (A Coruña): Magia y conciertos tributo a Queen y Hombres G

Los meses de julio y agosto vienen cargado de actividades en el municipio coruñés de Mugardos, que este hoy jueves da el pistoletazo de salida a sus fiestas del verano, con el Festival Internacional de Narración Oral. Será a partir de las 21:00 horas y tendrá lugar en el Centro de Interpretación de Caldoval.

La próxima semana, la Festa do Polbo contará con las actuaciones de los Kilomberos, de la orquesta Jaque y del grupo infantil O Folión do Zampón de Fantoches BAJ, mientras que en las Fiestas do Carme (del 16 al 21 de julio) habrá actuaciones de la orquesta Fuego y del grupo América, y un concierto tributo a los Secretos y Hombres G.

We will rock you, We are the champions, Bohemian rhapsody, I want to break free y Don't stop me now son algunos de los éxitos que, muy probablemente, sonarán en el concierto tributo a Queen, que tendrá lugar el sábado 27 de agosto. Para esta jornada también hay programado un concierto de corales con el Coro Xogos, Cancions do Mundo y Estelas do Mar.

Ya en el mes de agosto, el día 10 se celebrará la Fiesta do Marisco, y los días 23 y 24 el festival 'Peirao Rock', cuyo cartel todavía no ha sido desvelado por la organización.

El verano de Mugardos también incluye una extensa agenda de actividades en las parroquias de Franza y San Xoán de Piñeiro. En Franza, habrá conciertos, una xuntaza de mayores y un espectáculo de magia en la calle con Joshua Kenneth, mientras que en San Xoán de Piñeiro habrá un espectáculo de bicicleta.