Robo con alunizaje en la tienda de Apple de Santiago de Compostela: "Cuando entran, destrozan"

Robo de película en Santiago de Compostela. Cinco personas encapuchadas entraron en la tienda de Apple en la capital gallega después de acceder al local ubicado en la avenida de Barcelona usando el método del alunizaje. Los ladrones se llevaron diferente material informático como iPads y iPhones.

Los hechos se produjeron sobre las 05:10 horas de la madrugada. Después de golpear en repetidas ocasiones el cristal blindado con un objeto, los ladrones impactaron con un coche tres veces hasta que lograron que cediese para acceder al establecimiento.

Una vez dentro, cogieron varios artículos, tal y como se puede ver en las cámaras de seguridad del establecimiento. Los responsables del local todavía no han calculado el valor de lo sustraído, ya que están haciendo el recuento. Más allá del material robado, los destrozos han sido importantes.

"El cristal, el escaparate, las paredes... También reventaron las estanterías", lamenta Teresa, de la dirección de la tienda. La Policía Nacional se personó rápidamente en el establecimiento, donde recabó pruebas para iniciar la investigación, que está en curso.

Los ladrones, por otro lado, huyeron del lugar a gran velocidad en su coche. Teresa explica que en el vídeo pueden verse las luces de la Policía, que siguió a los cinco encapuchados hasta Padrón, donde los perdieron de vista después de que lanzaran contra el coche policial un extintor.

"Cuando te entran, destrozan. Y hemos sufrido varios destrozos ya", lamenta Teresa. Todo apunta a que detrás de este robo podría estar una banda organizada, aunque será la investigación en marcha la que determine quiénes fueron los autores.