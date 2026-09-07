Santiago abre al tráfico la rúa das Rodas y licita el mantenimiento del yacimiento de Rocha Forte

El Concello de Santiago ha abierto hoy lunes al tráfico la rúa das Rodas tras comprobar que todo funcionaba perfectamente después de la construcción de un paso de peatones sobreelevado para cruzar la vía. La Xunta de Goberno Local, por otro lado, ha dado luz verde a la licitación del servicio de mantenimiento del Parque Arqueolóxico da Rocha Forte.

La portavoz municipal, Míriam Louzao, ha sido la encargada de informar de los asuntos tratados en la XGL. Uno de los temas aprobados fue la puesta en servicio de la rúa das Rodas en sentido único con el objetivo que estuviese abierta a tiempo dado el incremento del tráfico que se va a producir ya desde esta semana con el inicio del curso escolar.

Precisamente, uno de los objetivos de la construcción del nuevo paso de peatones era garantizar la seguridad de los más pequeños. Hoy mismo, la vía ha quedado abierta tras realizarse las primeras pruebas semafóricas. "Posto que todo funcionou correctamente optouse por deixar a rúa aberta xa ao tránsito, gañando un pouco máis de tempo para a adaptación de cara ao inicio do curso, esta mesma semana", indican fuentes municipales.

Castelo da Rocha Forte

La XGL aprobó el expediente para contratar un servicio de mantenimiento del Parque Arqueolóxico da Rocha Forte. Este contrato se licita con un presupuesto base de 93.107,25 euros (IVA incluido), con un procedimiento abierto simplificado y para un plazo de tres años (2026-2029), con la posibilidad de ser prorrogado un año más.

Conforme el pliego técnico, la adjudicataria tendrá que realizar los trabajos de mantenimiento y conservación de las estructuras y materiales arqueológicos del Castelo da Rocha y, como objetivo complementario, la limpieza del camino de acceso peatonal desde el sudoeste. Además, la empresa tendrá que encargarse del mantenimiento de los carteles informativos y de la reja de cierre.

El mantenimiento de las estructuras y restos del castillo tienen que realizarse con control y seguimiento arqueológico, por el que el contrato incluye la redacción del proyecto y de la memoria técnica que estipulan la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia y el Decreto 199/1997, de 10 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en la Comunidade Autónoma de Galicia.

Las empresas interesadas tienen ahora un plazo de 20 días naturales para la presentación de propuestas.

El yacimiento arqueológico da Rocha Forte contiene los restos de la que fue la mayor fortaleza medieval de Galicia. El castillo, edificado entre los siglos XIII y XV, constituyó un enclave estratégico durante las luchas de poder nobiliario, siendo completamente destruido tras las Revoltas Irmandiñas.

Otros asuntos

La reunión semanal de la XGL también ha dado su visto bueno a las obras de reforma del número 6 de la avenida das Burgas, que se destinará a una residencia de personas mayores. Estas actuaciones consistirán en la rehabilitación de un inmueble de dos plantas con una superficie construida de 1.090,48 metros cuadrados (947,49 útiles) que estarán ocupados por 30 habitaciones.

Dentro del apartado de contratación, la Xunta de Goberno Local tomó acuerdo formal de renuncia a la licitación del contrato de las obras de naturalización de la laguna del Auditorio. La licitación había quedado desierta en un primer intento por la complejidad que implica el proyecto, aunque el concello no descarta volver a licitar "con novas fontes de financiamento".

Otra de las medidas anunciadas ha sido la aprobación de un suplemento de crédito para incrementar en 10.000 euros la ayuda nominativa al Club Hockei Raxoi, mientras que también ha recibido luz verde la ampliación en un mes (hasta el 15 de octubre) del plazo para justificar las ayudas para el uso del taxi como medio alternativo para las personas con movilidad reducida.