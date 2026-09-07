El PP de Santiago propone una ayuda de 80 euros para el transporte escolar de centros concertados

El PP de Santiago ha propuesto este lunes lanzar ColeBus, una ayuda municipal de hasta 80 euros al mes por hijo para que los padres y madres puedan sufragar el transporte escolar de los centros educativos concertados. El partido considera que es una medida que favorece la igualdad y que ayudaría a reducir el tráfico en ciertas zonas de la ciudad.

Así lo dio a conocer el líder del partido local y candidato a la alcaldía, Borja Verea, que explicó que la propuesta coincide con el inicio del curso escolar y responde a la realidad diaria de miles de familias compostelanas, que cada mañana tienen que encajar los horarios de los colegios, del trabajo, de las actividades extraescolares y del resto de las obligaciones familiares.

Verea quiere, según explicó, hacer que Santiago sea "la ciudad de Europa que más piensa en los padres y en las madres", de forma que el concello los tenga siempre en cuenta a la hora de diseñar la movilidad, organizar un servicio o programar actividades.

ColeBus consistirá en una ayuda directa a las familias de hasta 80 euros al mes por hijo para sufragar el transporte escolar organizado por los centros concertados. La cuantía no dependerá del nivel de renta familiar y quedarán excluidos los colegios privados. Además, si el coste mensual del transporte es inferior a 80 euros, la subvención se adaptará al precio real del servicio.

"Cada centro podrá organizar su servicio en función de las necesidades de sus alumnos y el ayuntamiento ayudará a los padres y madres a pagarlo", explicó Verea, que concretó que serán los propios colegios los que se encarguen de determinar dónde existe demanda, de qué zonas procede el alumnado y los recorridos a realizar.

El concejal del PP considera que esto responde a una cuestión de igualdad, ya que el transporte escolar de los centros públicos está financiado. Así, Verea cree que esta financiación permitirá que los colegios concertados que actualmente no tienen transporte escolar puedan ponerlo en marcha a través de rutas adaptadas.

Mejora de la movilidad

Verea destacó que ColeBus también es una propuesta para mejorar la movilidad de la ciudad, reduciendo el tráfico. "Cada niño que pueda ir al colegio en autobús puede ser un coche menos en las calles de Santiago en las horas punta", aseguró el líder del PP de Santiago.

El concejal del PP señaló que de los 4.500 alumnos de los centros concertados, aproximadamente 3.100 (el 70%) se concentra en el eje comprendido entre la praza de Galicia, Virxe da Cerca y San Caetano, una de las zonas que soporta mayores problemas de circulación en las horas de entrada y salida de los colegios.

Verea, por último, enmarcó ColeBus dentro de la batería de propuestas para las familias presentada por el Partido Popular durante los últimos meses. Una de ellas es que el ayuntamiento asuma la organización de actividades extraescolares, mientras que otra pasaba por la realización de estancias de inmersión lingüística en Irlanda para el alumnado de 3º de ESO.

A estas iniciativas se suman la Parada Familiar, para que dejar un niño en el colegio, acudir a la farmacia o hacer una gestión rápida no se convierta cada mañana en un problema de aparcamiento; una Bolsa Familiar de Zona Azul, con horas gratuitas de estacionamiento para los padres y madres; y un servicio municipal de canguros pensado para atender los imprevistos de las familias.