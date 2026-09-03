Protesta por Ceuta en Santiago: El Gobierno critica su instrumentalización y el PP mantiene su respaldo

El conflicto en Ceuta se refleja en los consistorios de todo el país, incluido el de Santiago de Compostela. Miembros del PP local participaron ayer en una concentración a favor del pueblo ceutí en la praza do Obradoiro, mientras que BNG y Compostela Aberta apoyaron una manifestación celebrada horas antes contra el racismo.

"Entendemos que o que sucede en Ceuta é unha situación complicada e solidarizámonos con todas as persoas que están sufrindo", explicó la portavoz municipal, Míriam Louzao, en declaraciones a los medios en las que enfatizó su solidaridad con "todas as persoas".

"Onte foi bastante lamentable ver que o de Ceuta parecía o de menos, que foi unha absoluta instrumentalización do sufrimento de persoas para facer política da mala", añadió Louzao, que señaló que no escuchó las intervenciones pero sí los gritos, que "eran continuamente insultos".

La edil reconoció que las calles de Santiago acogen cada año numerosas manifestaciones y se mostró a favor de la diversidad y de que todo el mundo pueda decir lo que considere, aunque matizó que "hai formas de facelo": "Onte solo escoitamos insultos e unha instrumentalización absoluta dunha situación complicada coa que nos solidarizamos. Facer política é outra cousa".

Preguntada por la colocación de una bandera ceutí en el Pazo de Raxoi por parte del concejal del PP Adrián Villa, la portavoz municipal fue tajante: "Foi bastante lamentable ver a un concelleiro desta corporación correndo polos corredores de Raxoi cando estabamos facendo unha recepción a un Congreso de Matemáticas como se fose un neno pequeno facendo unha trasnada. Cremos que esa non é a forma de ser concelleiro nesta corporación municipal".

El PP, por su parte, compartió en redes sociales imágenes de la manifestación en la praza do Obradoiro. "Fomos á concentración para mostrar o noso apoio aos ceutís nun momento complicado. Foi un acto tranquilo no que se leu un manifesto de solidariedade con Ceuta", explican fuentes del partido liderado por Borja Verea.

Antes del inicio de la concentración frente al Pazo de Raxoi, otra manifestación recorrió las calles compostelanas contra la "reacción racista" ante la crisis de Ceuta, reivindicando que "ninguna persona es ilegal".

"Sobre a outra concentración, respectámola, como non podía ser doutro xeito. Nós tamén estamos en contra do racismo, pero non compartimos que se queira presentar como racista unha convocatoria de apoio á poboación de Ceuta. Unha cousa non está rifada coa outra", defienden fuentes del PP de Santiago.

Dos manifestaciones

Santiago de Compostela acogió ayer dos manifestaciones con el conflicto de Ceuta en el centro. La primera se celebró con varios centenares de personas que recorrieron las calles del casco histórico, entre la praza de Cervantes y la praza do Toural, donde se leyó un manifiesto con el que se recordó a los fallecidos "a ambos lados de la frontera".

Esta movilización contra la "reacción racista" que surgió ante la crisis migratoria en Ceuta contó con el apoyo del BNG, Movemento Sumar Galicia y Compostela Aberta, además de entidades como el Foro Galego de Inmigración y SOS Racismo Galicia, que denuncian el "terrible incremento" de las acciones de este carácter en la ciudad autonómica.

La manifestación promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), respaldadas principalmente por dirigentes de PP y Vox, comenzó a las 20:00 horas en la praza do Obradoiro. Más de 2.000 personas mostraron su solidaridad con el pueblo ceutí