Una incidencia en la catenaria en Padrón (A Coruña) causa retrasos y trasbordos entre Santiago-Vilagarcía

Un tren de Renfe en la estación de Ponferrada. Wikipedia

Una incidencia en la catenaria entre Padrón Barbanza y Bifurcación Angueira ha causado retrasos y trasbordos en la línea ferroviaria Santiago-Vilagarcía de Arousa.

Según ha indicado el Adif, la incidencia se ha registrado en ese punto sobre las 06:00 horas de este jueves en la línea de ancho convencional A Coruña-Vigo. Con todo, sobre las 08.30 horas quedó restablecida la circulación.

Esto ha causado diferentes retrasos y dos trasbordos por carretera en la línea entre Santiago y Vilagarcía, según han indicado fuentes de Renfe consultadas por Europa Press.

De esta forma, se vieron afectados trenes de Larga y Media Distancia de alta velocidad y Larga y Media Distancia en el trayecto entre Vilagarcía de Arousa y Santiago.