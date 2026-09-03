Fiscalía, a favor de un indulto parcial al maquinista del Alvia que descarriló en Santiago en 2013

El fiscal jefe del área de Santiago, Antonio Roma, se muestra a favor de un indulto parcial al maquinista del Alvia, Francisco Garzón Amo. Así lo recoge un escrito del pasado 2 de septiembre al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Ministerio Fiscal informa favorablemente sobre la concesión de un indulto parcial por "relevantes razones de justicia y equidad".

Garzón fue condenado a dos años y medio de cárcel por el accidente de Angrois ocurrido el 24 de julio de 2013 en el que fallecieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas. Por el mismo suceso, el exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, fue absuelto, algo que confirmó el pasado mes de enero la Audiencia Provincial de A Coruña.

La instrucción se prolongó durante varios años y el macroproceso judicial tuvo un gran seguimiento mediático. Garzón fue condenado por circular con exceso de velocidad en la curva de A Grandeira (donde debía reducir de 200 a 80 kilómetros por hora), mientras que Cortabitarte estaba acusado de no evaluar los riesgos de que el tramo no tuviese el ERTMS, que habría frenado el convoy en caso de error humano.

La sentencia que ratifica la condena al maquinista y la absolución del ex alto cargo de Adif contó con un voto particular y ha sido recurrida ante el Constitucional por el abogado de Garzón, por el representante legal del otro maquinista (que condujo el Alvia en el trayecto previo) y por la plataforma de víctimas.

La solicitud de indulto para Francisco Garzón, por otro lado, fue promovida por el sindicato de maquinistas (Semaf), petición que en este momento se encuentra en tramitación. Este escrito de Fiscalía se dirige al Juzgado de lo Penal número 2, que tiene que resolver sobre el ruego.

Antonio Roma, en todo caso, se pronuncia a favor del indulto, aunque descarta que deba ser una gracia total al considerar que sería "inadmisible" dada la "gravedad objetiva de los hechos" y la "pluralidad de las víctimas", lo que sería equivalente a "una situación de impunidad".

Fiscalía, no obstante, sí que apoya un indulto parcial que pase por "la sustitución de la pena impuesta (dos años y medio de prisión) por otra inferior".

Circunstancias humanitarias y familiares

El texto relata las circunstancias humanitarias y familiares de Garzón Amo. El exmaquinista está jubilado a sus 65 años y padece EPOC, lo que "limita su salud general al dificultar su respiración", y además cuida de su madre con discapacidad.

"Resulta igualmente significativo que una parte de las víctimas y perjudicados haya expresado su conformidad con la concesión de la medida de gracia", añade el documento. Una veintena de familias, sin embargo, sí ha mostrado su rechazo a la posibilidad del indulto

El fiscal, por ello, argumenta su posicionamiento en: "El extraordinario tiempo transcurrido desde los hechos, la correcta conducta posterior, el arraigo social y familiar, la situación asistencial acreditada y la posición favorable de parte de los perjudicados permiten apreciar una base objetiva suficiente para considerar desproporcionado el cumplimiento total de la pena y, en consecuencia, para informar favorablemente una reducción parcial de sus efectos".