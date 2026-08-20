Reducen la velocidad de los trenes en Oroso (A Coruña) para evacuar a un trabajador que se sintió mal

Un trabajador que realizaba labores de desbroce junto a las vías del tren en el municipio coruñés de Oroso ha tenido que ser evacuado tras sufrir una indisposición. El traslado del hombre ha obligado a reducir la velocidad de los trenes para poder transportarlo con mayor seguridad.

Los hechos se produjeron sobre las 09:30 horas de este jueves cuando, según explica Protección Civil de Oroso en un comunicado, el varón realizaba labores de desbroce en las vías del tren (Eixe Atlántico) en la zona de Vilacide-Trasmonte. El hombre se sintió mal, por lo que se solicitó la asistencia sanitaria.

El trabajador fue trasladado en camilla hasta el punto más próximo de acceso a la calzada, lo que obligó a reducir la velocidad de los trenes. Los convoyes circularon durante este tiempo en la llamada marcha a la vista, mediante la que el maquinista regula la velocidad de forma que pueda pararse si es necesario.

Además de Protección Civil y los profesionales sanitarios del 061, se trasladaron hasta el lugar la Policía Local del municipio, la Guardia Civil, Seguridad y otro personal de Adif y compañeros de la empresa del hombre.