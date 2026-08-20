Dos personas excarceladas en Santiago de Compostela tras volcar el coche en el que viajaban

Dos personas han tenido que ser excarceladas este jueves en Santiago de Compostela. Ambas eran las únicas ocupantes de un vehículo que volcó en la avenida do Cruceiro da Coruña, según informa el 112 Galicia.

El accidente se produjo a las 08:40 horas, cuando un turismo se salió de la vía y quedó volcado. El suceso ocurrió en una rotonda de la avenida do Cruceiro da Coruña y no hubo más coches implicados.

Las dos personas que viajaban en el interior del vehículo no podían salir, por lo que fue precisa la intervención de los bomberos. Los profesionales tuvieron que emplear material de excarcelación para liberar a los heridos.

El 112 Galicia también dio aviso a Urxencias Sanitarias Galicia-061, ya que ambos viajeros precisaron ser trasladados al hospital, así como a la Policía Local.