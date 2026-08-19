Santiago recuerda a Ánxel Casal con un acto contra el silencio 90 años después de su fusilamiento

Santiago de Compostela ha recordado este miércoles a Ánxel Casal en el 90 aniversario de su asesinato. El que fuera alcalde de la capital galega fue fusilado el 19 de agosto de 1936, cinco días después que su amigo Camilo Díaz Baliño, que también ha sido homenajeado hoy en el Pazo de Raxoi.

Ambos estuvieron presos en la cárcel de A Falcona, que podrá ser visitada tras las recientes obras en la sede del ayuntamiento, ya que se ubicaba en la parte baja del edificio. Así lo recordó la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que hizo un llamamiento a romper el silencio para que nadie "sinta medo por pensar e soñar un país máis xusto e máis libre".

A raíz de estas palabras, la alcaldesa compostelana recordó que unas 200 personas fueron asesinadas en la ciudad después de 1936 y que "la ruptura del silencio" permitió recuperar para Santiago las estatuas de Mestre Mateo y declarar el Pazo de Meirás como lugar de memoria democrática.

"Investigar, estudar, mobilizarse, responder ás provocacións. Como hoxe temos que responder a quen di que hai que cazar un inmigrante, a todos un por un, como por nalquel entón tiveron o obxectivo de cazar a todas as voces disidentes e libres, unha por unha", añadió Sanmartín.

La regidora hiló de esta forma los "silencios" que considera que existen alrededor de la dictadura respecto a la actualidad y hacía referencia a las declaraciones del diputado de Vox José María Figaredo sobre la crisis migratoria de Ceuta: "Ese silencio é o que fai que case ninguén saiba onde está A Falcona, nin sequera en Santiago, nin que Camilo Díaz Baliño retratou aos seus compañeiros de cela nese mesmo edificio".

Sanmartín destacó las figuras de Camilo Díaz Baliño, del que señaló que representa "unha das trabes fundamentais da cultura que hoxe continúa vizosa no noso concello, da cultura e da liberdade", y de Ánxel Casal, a quien describió como político, editor, alcalde, ideador de transformaciones para la ciudad, potenciador del idioma y de la cultura y un "referente de honestidade e compromiso".

Homenaje a Ánxel Casal en Santiago. Concello de Santiago

La regidora no fue la única que intervino en el acto, en el que también hablaron el diseñador gráfico Pepe Barro, uno de los mayores investigadores de la historia de la ilustración gallega; el alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril Ramos; y el concejal de Ames Óscar Antón Pérez García. Los tres municipios están unidos por los últimos momentos de la vida de Casal.

Pepe Barro fue recibido con un minuto de aplausos antes de iniciar su intervención, titulada Ánxel Casal: cen estrelas en Compostela, en la que repasó la historia común de los dos homenajeados, que confluyó en 1924 en la constitución de la editora Lar.

"Leo ahora los años de nacimiento y muerte de Ánxel Casal: 1895-1936. Tenía solo 41 años. No doy crédito: ¿serían 41 vidas? Ahí están los 100 mejores libros de la Galicia de su tiempo, como cien estrellas refulgentes en el cielo de Compostela", ha concluido Barro su texto.

El diseñador gráfico recordó otros nombres como el de María Miramontes, casada con Casal y quien compartió con él "labores políticas y culturales". Tras el fusilamiento de su marido, Miramontes se exilió en Buenos Aires, donde murió en 1964: "Fue la suya una muerte en el destierro, lejos de todo cuanto tenía amado intensamente".

Recuerdo a García Lorca

Federico García Lorca también ha estado presente en el recuerdo de los asistentes al acto. Sanmartín señaló que también en el caso del poeta "quixeron impoñer o silencio": "Son moitas as persoas que descoñecen que Lorca quedou marabillado co noso idioma e coa nosa xente e que sentía unha especial predilección por Compostela".

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, acudió al acto y señaló en un comunicado difundido posteriormente que Lorca era una de las mentes "más preclaras de la España del momento": "Todo lo que pudo escribir después quedó para siempre sin escribir. Hay pocas imágenes más evidentes del absurdo de la violencia".

Verea extendió este recuerdo a Ánxel Casal y Camilo Díaz Baliño, señalando que cuando se habla de lo que España perdió en la guerra Santiago también tiene sus propios nombres. "Ánxel Casal y Camilo Díaz Baliño forman parte de una generación extraordinaria que contribuyó a construir culturalmente esta ciudad y Galicia", añadió el portavoz del PP compostelano.

Preguntada por los medios, Sanmartín apoyó las demandas de colectivos por la memoria histórica a favor la institucionalización del Día da Galiza Mártir, conmemorado el lunes por la muerte de Alexandre Bóveda. "Parécenos unha decisión lóxica", indicó la líder del BNG en Santiago.

La regidora apuesta a este respecto por una "institucionalización da memoria" e do que significaron "persoas importantísimas para o país": "Dende a Xunta de Galicia non debería tardarse en declarar o 17 de agosto como Día da Galiza Mártir".