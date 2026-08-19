La comarca de Santiago vive una "sequía severa" este verano: sin lluvias y con temperaturas altas

Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias son una constante este verano en Santiago de Compostela y su comarca. La ciudad registró máximas de 38,1 grados el pasado 5 de julio, récord en lo que va de año, mientras que la "sequía severa" que vive es incluso peor que la de 1990, la más grave de las últimas décadas.

Así lo reflejan los datos de la estación meteorológica del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en la que se recogieron 181,4 litros por metro cuadrado desde el pasado 19 de febrero.

Una cifra que evidencia la "sequía severa" que vive el área compostelana, según explica el coordinador científico del Observatorio, José Ángel Docobo, que señala que esta cantidad se corresponde con la cuarta parte de la que suele recogerse en este periodo anual.

Estas son las precipitaciones registradas por la estación meteorológica:

Últimos días de febrero............ 12,4

Marzo ........................................35,4

Abril.......................................... 27.1

Mayo.......................................... 48,7

Junio.......................................... 30,1

Julio.......................................... 16,4

Agosto (hasta el día 19)................. 11,3

"Ben é certo que non é raro que se produzan secas de dous a tres meses, mesmo que non chovera nun mes enteiro coma en xullo de 2020, pero coma a da agora habería que remontarse, dentro deste século, a aquela outra de 2011 cando no mesmo intervalo de tempo se mediran 252.7 litros/m 2 . Incluso a actual supera a histórica de 1990, na que nestes últimos seis meses se recolleran 206,1 litros/m2", explica Docobo.

Esta situación de sequía que vive la capital gallega se refleja en toda la comunidad. Las tormentas de verano esquivaron en gran parte a Galicia, que no ha registrado lluvias en muchos puntos desde que terminaron las intensas precipitaciones de los meses precedentes.

Respecto a las temperaturas, la máxima de Santiago de Compostela en lo que va de 2026 se registró el pasado 5 de julio con 38,1 grados, seguidos por los 37,5 grados del día anterior. "Este verán xa comezou duro", señala José Ángel Docobo, que recuerda que el 22 de junio hubo 34,7 grados.

La temperatura superó los 30 grados, según los datos recogidos por la estación, en dos días de junio; 10 de julio; y nueve de agosto. Estos 21 días de altos registros térmicos superan ya los 18 en los que se dieron las mismas condiciones el año pasado.