Santiago licita el contrato del servicio de ayuda en el hogar por 14,5 millones en dos años

La Xunta de Goberno Local de Santiago aprobó en una sesión extraordinaria celebrada ayer jueves iniciar el proceso de licitación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por un plazo de dos años prorrogable uno más con un presupuesto de 14.548.763,32 euros. El anuncio llega después de que las trabajadoras se quedasen sin la paga de verano, al asegurar la empresa adjudicataria que no puede hacer frente a este gasto.

Precisamente, a principios de verano se abrió la posibilidad de resolver el contrato actual para que otra firma se hiciese cargo. Ahora, el ayuntamiento licita un nuevo contrato con mejoras que permitirán atender las necesidades de los usuarios y resolver la delicada situación que pasaban las empleadas.

El presupuesto anual del servicio será de 7,2 millones de euros, un 14% más con respecto a la licitación aprobada en 2024 y el doble si se compara con la partida destinada por el anterior Gobierno municipal (3,6 millones). El precio por hora de servicio se sitúa en 27,01 euros (IVA incluido) frente a los 23,62 euros/hora del contrato en vigor.

"Este incremento do prezo/hora non repercutirá de ningún modo no copago que realizan as usuarias, que fica conxelado, mais si deberá repercutir na achega que fai a Xunta para o financiamento do servizo, que segue sendo claramente insuficiente", señaló la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, en una rueda de prensa celebrada hoy en el Pazo de Raxoi.

El Concello de Santiago, además, incrementará las horas de servicio previstas en 10.000 anuales respecto a los pliegos de la última licitación y en casi 100.000 horas con respecto al anterior mandato, hasta acercarse a las 270.000.

¿Qué novedades incluye el contrato?

Rozas explicó que la nueva licitación del SAF incluye algunas modificaciones vinculadas a los recursos humanos para mejorar la atención de las personas usuarias. Una de las principales novedades tiene que ver con el personal de coordinación, ya que el contrato obliga a contar con una profesional por cada 75 personas usuarias del servicio.

Esto permitirá mejorar la ratio del contrato actual, pero también superar los requisitos establecidos en la Orden de 22 de enero de 2009 de la Xunta de Galicia por la que se regula el Servicio de Ayuda en el Hogar y que habla de una coordinadora por cada 100 personas usuarias, según explicó la edil.

Los pliegos, además, establecen la obligación de contar con dos personas que ejerzan las funciones de responsable de coordinación frente a una única persona que había en la anterior licitación.

Ambas deberán tener con una titulación universitaria en el área de servicios sociales (Trabajo Social, Educación Social o Psicología) y acreditar una experiencia mínima de dos años en el desempeño de funciones de coordinación o dirección técnica en servicios de ayuda en el hogar o en otros servicios de atención domiciliaria, residencial o servicios sociales comunitarios.

Los pliegos añaden, además, una nueva figura en el plantel del servicio: la de la integradora social. El SAF de Santiago cuenta actualmente con esta profesional a tiempo parcial después de que la empresa adjudicataria en la anterior licitación propusiese su incorporación. La trabajadora pasará ahora a estar a jornada completa.

El objetivo, según explicó Rozas, es actuar desde el propio SAF en la prevención de las situaciones de aislamiento social y soledad no deseada, en promover la participación de las usuarias en la vida comunitaria y en fortalecer las redes de apoyo para mantener su autonomía personal.

Así, esta profesional realizará actuaciones de acompañamiento social para favorecer el bienestar emocional de las usuarias del SAF, desarrollará actividades de carácter socioeducativo para el refuerzo de la autonomía personal y se encargará de la dinamización de actividades tanto individuales como grupales para promover la participación, la convivencia y la creación de vínculos entre las personas usuarias del servicio.

Otra de las mejoras incorporadas a los pliegos es el incremento del presupuesto destinado a ayudas técnicas, que pasa de 13.000 a 80.000 euros. Esta partida permitirá adquirir herramientas como asientos giratorios para los baños, sillas para la ducha, camas articuladas, grúas con arnés o ayudas para el apoyo a la movilización.

"Estas axudas técnicas repercuten directamente na calidade da atención que reciben as persoas usuarias, benefician tamén aos seus familiares, e facilitan o traballo das auxiliares do SAF", explicó María Rozas.

Un servicio que aumenta

El SAF sumó en 2025 más de 800 usuarios y usuarias, la cifra más alta de la historia del servicio, y se acercó a las 1.900 personas beneficiarias directas e indirectas.

"O Servizo de Axuda no Fogar é un dos que máis ten mudado nos últimos anos e no que o concello está a facer un maior esforzo para atender unha demanda que vai en aumento", explicó Rozas, que concretó que hace 10 años la ciudad tenía 180 personas usuarias y el servicio costaba un millón de euros.