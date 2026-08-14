Un incendio forestal en Lousame (A Coruña) afecta ya a unas 20 hectáreas en la parroquia de Lesende

Un incendio forestal permanece activo este viernes en Lousame (A Coruña), concretamente en la parroquia de Lesende, donde las primeras estimaciones sitúan la superficie afectada en torno a 20 hectáreas.

El fuego se inició alrededor de las 17:32 horas y, varias horas después, los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno para intentar frenar su avance y evitar que siga extendiéndose por la zona.

La Consellería do Medio Rural ha desplegado un amplio operativo para hacer frente a las llamas. En estos momentos participan en las labores de extinción dos técnicos, nueve agentes, 13 brigadas, ocho motobombas, tres palas, nueve helicópteros y cuatro aviones. También se han desplegado medios de la Brif de Laza, del Ministerio para la Transición Ecológica.

La superficie afectada es todavía provisional y podría aumentar a medida que avance la evaluación del terreno. El incendio continúa activo y los medios terrestres y aéreos mantienen las labores para tratar de estabilizarlo.