Un incendio forestal en Lousame (A Coruña) afecta ya a unas 20 hectáreas en la parroquia de Lesende
El fuego comenzó a última hora de la tarde y continúa activo, con un amplio dispositivo desplegado para tratar de controlarlo
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Un incendio forestal permanece activo este viernes en Lousame (A Coruña), concretamente en la parroquia de Lesende, donde las primeras estimaciones sitúan la superficie afectada en torno a 20 hectáreas.
El fuego se inició alrededor de las 17:32 horas y, varias horas después, los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno para intentar frenar su avance y evitar que siga extendiéndose por la zona.
La Consellería do Medio Rural ha desplegado un amplio operativo para hacer frente a las llamas. En estos momentos participan en las labores de extinción dos técnicos, nueve agentes, 13 brigadas, ocho motobombas, tres palas, nueve helicópteros y cuatro aviones. También se han desplegado medios de la Brif de Laza, del Ministerio para la Transición Ecológica.
La superficie afectada es todavía provisional y podría aumentar a medida que avance la evaluación del terreno. El incendio continúa activo y los medios terrestres y aéreos mantienen las labores para tratar de estabilizarlo.