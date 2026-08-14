Abre la senda peatonal que une O Milladoiro con la estación intermodal de Santiago de Compostela

La senda peatonal y ciclista entre O Milladoiro, en Ames, y la estación intermodal de Santiago de Compostela ya es una realidad. El último tramo de esta vía ha sido inaugurado hoy viernes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

El trayecto de casi seis kilómetros contó con una inversión de 7,5 millones de euros cofinanciados con fondos Next Generation y está, según la Xunta, integrado en el paisaje. Algo que podrán comprobar los ciudadanos que usen esta senda para desplazarse a pie, en bicicleta o en vehículos de movilidad personal desde hoy mismo.

Rueda señaló que la obra es resultado de un "esfuerzo de consenso" para "hacer un trazado lo más agradable y lo más atractivo posible para todo el mundo". El eje de movilidad sostenible de Santiago de Compostela está compuesto por tres trechos (permite llegar también al Hospital Clínico y San Caetano) y suma en total 10,3 kilómetros, con una inversión de 11,2 millones de euros.

El presidente de la Xunta señaló que estos viales responden a una demanda social para contar con conexiones seguras para caminar o circular en bicicleta al mismo tiempo que se contribuye a reducir las emisiones al medio ambiente. Recorrer en bicicleta el trecho entre O Milladoiro y la estación intermodal de Santiago puede llevar unos 20 minutos.

Reacciones en la política local

El portavoz local del PP de Santiago, Borja Verea, ha celebrado la inauguración de la senda, que ha definido como "un proyecto de ciudad". El candidato del partido a las elecciones municipales de 2027, que ha estado en la inauguración, defendió la viabilidad de la vía y señaló que ahora se dejan atrás años de debates alrededor de una infraestructura "estratégica" para la movilidad de la ciudad.

"No es día de repartir razones ni de mirar atrás. Es día de celebrar que Santiago ganó una conexión que va a quedar para todos y que va a mejorar la vida diaria de muchas personas", añadió Verea, que considera que la senda representa una forma de pensar en el futuro de la ciudad, "más conectada con su entorno, con alternativas reales al vehículo privado y capaz de hacer compatibles modernidad y protección".

El BNG de Santiago, por su parte, ha recordado su apoyo a las alegaciones de los vecinos, colectivos sociales y del propio ayuntamiento contra una actuación "claramente lesiva para zonas de alta sensibilidade ambiental como as Brañas de Sar e o Bosque do Banquete de Conxo".

En este sentido, el BNG ha pedido al Ejecutivo central que revise si el proyecto sigue cumpliendo las condiciones necesarias para recibir financiación europea, ya que considera que las modificaciones hechas en 2024 no resolvieron los impactos ambientales y patrimoniales ni atendieron a las conclusiones del informe elaborado por Icomos ni las denuncias trasladadas a la Fiscalía Europea.

Una senda polémica

La senda ha generado polémica desde su puesta en marcha. Precisamente, a finales de mayo el pleno aprobó, con los votos en contra del PP, una proposición de la concejala no adscrita Milagros Castro para evitar que afecte el entorno del Banquete de Conxo, en apoyo a la solicitud de amparo que los vecinos trasladaron a la Unesco.

La edil no adscrita calificó el pasado 28 de mayo la vía como una "autopista que recorre un bosque histórico para usos recreativos": "Los hechos hasta ahora solo me permiten decir que no es un buen proyecto. No solo no es un buen proyecto, sino que es un desastre medioambiental sin paliativos".

La senda ya había sido llevada a pleno un año antes con tres mociones que pedían a la Xunta modificar el trazado para evitar afectaciones al Banquete de Conxo, unas peticiones que "responden a las demandas de la vecindad y del movimiento ecologista y al sentido común", según María Rozas (Compostela Aberta).

Marta Abal (PSOE), por otro lado, recordó que el 16 de febrero el Consello da Xunta aprobó el anexo para información pública complementaria y el trazado del eje de movilidad sostenible en Santiago en el tramo entre O Milladoiro y la estación Intermodal. Una alternativa que desvía el recorrido desde el bosque del Banquete de Conxo hacia el aparcamiento del Hospital Provincial de Conxo.

La socialista explicó que este trazado fue objeto del informe de Icomos sobre la protección del paisaje cultural de Conxo, según el cual hay "afectaciones relevantes": "No se puede decir que el proyecto aprobado por la Xunta quede fuera del ámbito patrimonial sensible. Lo que la Xunta aprobó y sigue ejecutando sigue afectando al paisaje de Conxo, al banquete, antigua línea de ferrocarril...".

El nacionalista Iago Lestegás, por su parte, señaló que comparte la iniciativa de crear una infraestructura ciclista entre O Milladoiro y San Caetano siempre y cuando sea compatible con la protección del patrimonio y los proyectos que otros, como el concello, ejecutan en el territorio. Algo que, según el Gobierno local, no respeta el proyecto desarrollado.