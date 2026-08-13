Cuatro menores heridos tras chocar un turismo y un camión en Teo (A Coruña)

Cuatro menores de edad resultaron heridos durante la tarde de este jueves en un accidente de tráfico registrado en Teo (A Coruña). El turismo en el que viajaban terminó chocando frontalmente contra un camión después de salirse de la vía.

El siniestro se produjo poco antes de las 15:00 horas en la carretera AC-241, a su paso por la parroquia de Reis, según la información facilitada por el 112 Galicia.

Las personas que alertaron al servicio de emergencias explicaron que el coche se había salido previamente de la carretera y había terminado impactando de frente contra el camión.

Como consecuencia de la colisión, los cuatro menores que viajaban en el turismo sufrieron lesiones de diversa consideración. Pese al impacto, todos ellos permanecieron conscientes en todo momento.

Por su parte, el conductor del turismo y el del camión resultaron ilesos en el accidente.