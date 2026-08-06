El autor del atropello mortal de Ames (A Coruña), investigado por un presunto delito de asesinato

El autor del atropello mortal ocurrido en la madrugada del miércoles en Ames está siendo investigado por un presunto delito de asesinato. El hombre habría cogido su coche y, de forma intencionada, se dirigió hacia el paso de peatones por el que cruzaba la víctima para arrollarla.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:45 horas del 5 de agosto en Bertamiráns. Al parecer, víctima y agresor habían estado discutiendo en la calle momentos antes del atropello, según ha podido constatar la investigación.

El ahora detenido se fue del lugar y, tras acceder a su coche, hizo una maniobra y "embistió de forma violenta" a la víctima, tras lo que abandonó el lugar.

La Guardia Civil logró identificar al autor de los hechos, que fue detenido poco después y que está siendo investigado como el presunto autor de un asesinato cometido mediante atropello.

La víctima resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde se encuentra en situación de muerte cerebral, según ha confirmado la Guardia Civil.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santiago de Compostela se hizo cargo de la investigación tras recibir el atestado instruido por la Policía Local de Ames.

La investigación sigue abierta

La investigación de la Guardia Civil permitió recabar ya desde el inicio testimonios que apuntaban a un atropello intencionado, por lo que los agentes procedieron a la detención del presunto autor ayer por la tarde en Bertamiráns.

Precisamente, la Guardia Civil explica que en el transcurso de la investigación se aprecian, de forma indiciaria, circunstancias compatibles con la alevosía, motivo por el cual las diligencias se instruyen por un presunto delito de asesinato.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña también participa en la investigación y realizó la correspondiente inspección técnico-ocular del lugar de los hechos.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia competente, que continúa con la tramitación del procedimiento.