Dos terremotos sacuden Tordoia (A Coruña) en menos de veinte minutos esta madrugada

Dos terremotos sacudieron la pasada madrugada el municipio coruñés de Tordoia. Los sismos se produjeron con menos de 20 minutos de diferencia, según los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El primero de los terremotos se produjo a las 05:31 horas y fue de magnitud 3.3. El temblor se dejó sentir en varios municipios de la provincia de A Coruña como Carballo, A Laracha, Coristanco, Arteixo, Malpica de Bergantiños o Santiago de Compostela.

Menos de 20 minutos después, sobre las 05:50 horas, el municipio registró un nuevo temblor, en este caso de magnitud 2.3. El IGN no tiene registros de que se haya sentido.

El 112, por otro lado, tuvo constancia a primera hora de la mañana del terremoto ocurrido a las 05:31 horas. El IGN le facilitó la información, aunque el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias también recibió la llamada de un particular que sintió el sismo.

Ambos terremotos fueron de poca intensidad y no provocaron daños personales ni materiales.

Galicia es una de las comunidades autónomas más propensas a vivir un sismo, aunque no alcanzan grandes magnitudes. Los puntos próximos a la Cordillera Cantábrica y la Depresión de Ourense son los que más probabilidades tienen de sufrir un movimiento de placa.

La provincia de A Coruña, sin embargo, no es la más propensa a sufrirlos y lo más común es que los temblores registrados no superen el nivel 3 de la escala Richter.