Los concejales no adscritos de Santiago crean una candidatura para las elecciones municipales de 2027

A un año de las próximas elecciones municipales, los principales partidos están confirmando los candidatos a la alcaldía de sus formaciones. Goretti Sanmartín (BNG) y Borja Verea (PP) ya han sido ratificados como cabezas de lista de sus partidos en Santiago de Compostela, donde los cuatro concejales no adscritos han presentado este martes su candidatura, que está liderada por Mercedes Rosón.

El anuncio se produce, precisamente, en la víspera del segundo aniversario del pleno del 24 de junio en el que se debatió la regulación de las viviendas de uso turístico, origen de los problemas entre los cuatro ediles y su anterior partido, el PSOE, del que serían finalmente expulsados.

Ahora, Mercedes Rosón asume el reto de liderar un proyecto político para construir una alternativa "libre, progresista, rigurosa y centrada exclusivamente en los intereses de Compostela", tal y como explicó en la comparecencia pública celebrada este martes en el Hotel Virxe da Cerca.

Rosón, además, señaló que la decisión no responde a ambiciones personales y descarta que se produzcan "pugnas" por los puestos de la futura candidatura, que presentan como respuesta a los vecinos "que nos pidieron que siguiéramos". "La responsabilidad y la lealtad con las personas a las que representamos no cambió en estos dos años, y nuestros principios e ideología tampoco", señaló la concejala no adscrita.

"Hoy nos damos cuenta de que la democracia requiere de nuevas plataformas que descarten las dinámicas, muchas veces oscuras, de los partidos políticos", aseguró Rosón, que proclamó el que previsiblemente sea el lema de la estrategia futura de los no adscritos: "Somos más de Santiago que de partido".

Así, Rosón señaló que el objetivo de esta candidatura es articular el proyecto alrededor de una gran red ciudadana que supere las estructuras rígidas de afiliación, de forma que escucharán las demandas de los vecinos: vivienda a precio asequible, mantenimiento de las infraestructuras, seguridad en los barrios e inversiones en el rural.

Balance

Los concejales no adscritos hicieron un duro balance de los tres años de mandato del BNG. El portavoz del grupo, Gonzalo Muíños, describió la gestión del Ejecutivo local como "deficiente", en referencia a los retrasos en la obra de García Lorca, la falta de planificación en los aparcamientos de las plazas de Galicia o Vigo y la pérdida de fondos europeos para la Plaza de Abastos.

El grupo criticó, además, la "oposición desleal" y la política de crispación instalada por parte del PP y el PSOE. Frente a eso, Mila Castro reivindicó los hitos del presente mandato, como el desbloqueo de tres presupuestos municipales, la ordenanza de movilidad o la tasa turística: "Nuestros votos fueron los que permitieron desbloquear estos proyectos".

Esta doble crítica a la ineficacia del ejecutivo y al electoralismo de la oposición sirvió para que el grupo se reivindicara como un factor de estabilidad indispensable durante este año, según traslada en un comunicado.

"Estamos dentro de un instante que muchas y muchos, yo me incluyo, estamos decepcionadas con el que vemos cada día en las noticias", señaló Castro, que justificó que ahora dan este paso adelante para convertir los "problemas reales" en la única prioridad de su proyecto político.

Marta Álvarez, por su parte, desgranó el perfil humano del equipo que acompañará a Mercedes Rosón en este camino, aunque sin adelantar ninguna confirmación para la lista electoral: "Los nombres son lo de menos". Así, reivindicó la vocación de servicio público y el perfil social que tienen tanto ella como Mila Castro, mientras que de Gonzalo Muíños señaló su contacto con el deporte de base y de Rosón su activismo feminista y por la lengua y la cultura.

El origen de su expulsión del PSOE

Los concejales no adscritos de Santiago de Compostela fueron expulsados del PSOE a raíz de una votación en el pleno del 24 de junio de 2024 sobre las viviendas de uso turístico. Todo el Grupo Municipal Socialista -los seis concejales en bloque- desoyó la directriz marcada por la dirección local al votar a favor de la ordenanza presentada por el Gobierno local para su regulación.

Ese mismo día la ejecutiva local tenía convocada una reunión en la que decidió el cese del jefe de prensa y de la jefa de gabinete del Grupo Municipal. El entonces portavoz municipal, Gonzalo Muíños, se negó a ratificar estos despidos, motivo por el que fue suspendido de militancia 18 meses. La votación en el pleno de las VUT concluyó con un apercibimiento para los seis concejales.

Mila Castro, Mercedes Rosón, Marta Álvarez y Gonzalo Muíños acabarían siendo expulsados por desoír las órdenes de la dirección al no participar en la reunión en la que se procedería al cambio de portavoz. Los otros dos ediles, Marta Abal y Gumersindo Guintarte, se alinearon con la dirección del PSOE y continúan como concejales del partido en Santiago.

El Partido Socialista todavía no ha confirmado quién será el candidato a la alcaldía en 2027, como sí lo han hecho el BNG con Goretti Sanmartín y el PP con Borja Verea. Ahora, los exediles han presentado su candidatura, que estará liderada por Mercedes Rosón.

Reacciones a la candidatura

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha señalado este martes que respeta la decisión de los concejales no adscritos de Santiago de concurrir con una candidatura independiente, reivindicando que los socialistas compostelanos conformarán "un equipo que trabajará por un proyecto de ciudad".

"Concurriremos con las mejores personas, independientemente de quien la encabece, con un equipo que trabajará por un proyecto. Hablamos de personas, porque si no hay proyecto detrás, evidentemente, parte cojo o carece de fundamento el hecho de defender una candidatura", ha sostenido la socialista.

Méndez ha añadido, en respuestas a los medios recogidas por Europa Press, que "no es nada nuevo" que en los comicios locales se presenten candidaturas "independientes", evitando entrar en valoraciones.

Preguntada sobre a quién cree que restará votos la candidatura liderada por Mercedes Rosón, Méndez ha afirmado que no le corresponde a ella decirlo, sino que será "el ciudadano quien tenga la oportunidad de elegir entre las diferentes candidaturas".

"Cuando hablamos en clave municipal afectan muchas más cosas además de las siglas de un partido, el ciudadano quiere verse identificado con un modelo de ciudad y con las personas que trabajen para que su ciudad mejores desde todos los ámbitos", concluyó la secretaria de Organización del PSdeG.

La diputada Patricia Iglesias, por su parte, ha vuelto a evitar pronunciarse sobre si optará o no a ser la candidata de los socialistas en la capital gallega, insistiendo en que se deben "respetar los procedimientos internos" que arrancan este fin de semana con el Comité Federal.

Iglesias ha señalado que a partir de ese momento comienza un sistema de primarias que se tiene que "respetar", aunque ha reiterado que en el PSOE compostelano hay "compañeros muy válidos". "Estoy segura de que va a haber un alcalde o alcaldesa del PSOE", ha ensalzado la socialista, antes de mostrar su "respeto" con los procesos internos: "Tiempo al tiempo".

Movemento Sumar, por su parte, considera que la candidatura de los no adscritos no aporta ningún beneficio para la ciudad y que este tipo de decisiones se deben afrontar desde la responsabilidad y con la vista puesta en el interés general de la ciudadanía, según señala en un comunicado.

"Non podemos permitirnos máis candidaturas de esquerda competindo polo mesmo espazo electoral nun momento no que o principal obxectivo debe ser consolidar unha maioría progresista forte e capaz de seguir gobernando Santiago", aeguró la secretaria de organización de Movemento Sumar Compostela, Rocío Núñez