Detenido un hombre de 45 años por tres agresiones sexuales en O Milladoiro, en Ames (A Coruña)

La Guardia Civil del Puesto Principal de O Milladoiro-Ames ha detenido a un hombre de 45 años como presunto autor de tres delitos de agresión sexual cometidos el mismo día. El varón, según ha concluido la investigación, se desplazó desde Silleda para cometer estos delitos.

La investigación Millastalker comenzó el pasado mes de mayo a raíz de una denuncia presentada por una de las víctimas, quien fue abordada de forma sorpresiva e intimidatoria en el portal de su vivienda por el ahora detenido con fines de índole sexual. La mujer logró zafarse del agresor y huir del lugar para solicitar auxilio y ponerse a resguardo.

Los agentes comenzaron a investigar lo ocurrido y, gracias a la descripción física aportada, determinaron que el agresor habría repetido este mismo patrón delictivo en el municipio ese mismo día en al menos otras dos ocasiones más. El varón, en todos los casos, aprovechaba situaciones de baja visibilidad en la vía pública y la total falta de vinculación previa con las jóvenes.

La Guardia Civil logró ubicar un hombre que coincidía plenamente con el perfil descrito y a pesar de la dificultad inicial para su identificación, averiguó que el sospechoso se había desplazado expresamente desde otra provincia gallega para cometer las agresiones, regresando a su domicilio inmediatamente después.

La operación culminó con la localización y detención del implicado en el ayuntamiento de Silleda (Pontevedra). El hombre está imputado formalmente por tres delitos de agresión sexual.

La Guardia Civil ha remitido los datos y el modus operandi acreditados en esta actuación al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de cruzar información y colaborar de forma activa en el esclarecimiento de otros posibles hechos delictivos de idéntica naturaleza que pudieran haber quedado registrados en el territorio nacional.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Santiago de Compostela.