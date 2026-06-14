El incendio forestal de Padrón (A Coruña) alcanza las 350 hectáreas, pero evoluciona favorablemente

Varias personas observan el incendio en la parroquia de Herbón, en Padrón

El incendio forestal declarado el pasado viernes en la parroquia de Herbón, en Padrón (A Coruña), afecta ya a unas 350 hectáreas, según las últimas estimaciones facilitadas este domingo por la Consellería do Medio Rural.

Pese al aumento de la superficie calcinada, la situación ha mejorado notablemente respecto a la tarde del sábado, cuando la reactivación de uno de los flancos obligó a activar la Situación 2 como medida preventiva por la proximidad de las llamas a los núcleos de Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas.

La evolución favorable del incendio ha permitido que los vecinos de las viviendas que habían sido desalojadas de forma preventiva pudiesen regresar a sus casas durante la noche.

"Durante la noche mejoró mucho la situación. Las lluvias localizadas, junto con el trabajo realizado por los equipos de extinción, han permitido que la situación sea tranquila y que la ciudadanía pueda hacer una vida normal", explicó el alcalde de Padrón, Anxo Rei.

Aunque la Situación 2 continúa activa, actualmente no se aprecian llamas en el perímetro del incendio. Los medios desplegados centran sus esfuerzos en asegurar la zona y consolidar el perímetro para evitar posibles reactivaciones.

Desde el operativo destacan que todavía existen numerosos puntos calientes repartidos a lo largo de los aproximadamente 15 kilómetros de perímetro afectados por el fuego.

Amplio dispositivo de extinción

La Consellería do Medio Rural mantiene desplegado un amplio operativo para combatir el fuego. De forma acumulada, han participado seis técnicos, 52 agentes, 75 brigadas, 54 motobombas, cinco palas, nueve unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones.

A estos recursos se suman medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que colabora con dos aviones anfibios y un helicóptero integrados en las labores de control y extinción.

Los equipos continúan trabajando sobre el terreno para evitar reactivaciones y lograr la estabilización definitiva de un incendio que ya se ha convertido en uno de los más importantes registrados este año en la provincia de A Coruña.