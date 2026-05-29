Vecinos de Santiago piden medidas ante el incremento de la violencia: hay altercados "casi a diario"

El incremento de la violencia y las peleas en la vía pública preocupa a los vecinos de algunas zonas de Santiago de Compostela. En las últimas semanas, varios vídeos han circulado por redes sociales como testigos de agresiones ocurridas en diferentes barrios de la ciudad. Una situación que los residentes en la urbe lamentan y ante la que piden que se tomen medidas.

Una de las últimas peleas se produjo a mediados del mes de mayo, cuando un joven intentó agredir con un arma blanca a una persona en la praza Roxa. Varias personas que estaban en la zona intentaron intervenir. El agresor fue identificado y propuesto para sanción administrativa.

Días antes, en la Almáciga, se produjo otra trifulca en la que al menos tres individuos golpean a un cuarto en el suelo. En las imágenes compartidas en redes sociales se puede ver que, cuando se levanta y trata de huir, uno de ellos lo alcanza y lo golpea con fuerza en la cabeza.

El Balance de Criminalidad de 2025 publicado por el Ministerio de Interior el pasado mes de febrero ya reflejaba un incremento de delitos en la ciudad. Santiago registró el año pasado dos homicidios dolosos y asesinatos en grados de tentativa (no hubo casos en 2024), mientras que los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria aumentaron un 39% (de 59 a 82 casos en 2025).

Los hurtos cayeron un 5,5% en 2025 (de 1.420 a 1.503). Sin embargo, los robos con violencia e intimidación aumentaron casi un 70%, de los 49 casos de 2024 en 2025 se registraron 83. Los robos con fuerza en domicilio también aumentaron, un 16,8% respecto al año anterior (de 95 a 111), mientras que los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones aumentaron ligeramente un 1% (de 201 a 203).

Trabajo del concello y las fuerzas de seguridad

Fuentes municipales han confirmado a Quincemil que preocupan "todos os actos incívicos e condutas delictivas" registrados en Santiago, algo que el concejal de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais, Xan Duro, y la alcaldesa, Goretti Sanmartín, han reiterado en varias ocasiones.

El ayuntamiento asegura que las fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan de forma coordinada para hacer frente a esta situación, "non sempre dunha maneira claramente visible para a veciñanza". "Véñense celebrando xuntanzas con entidades veciñais, non só con membros do Goberno senón precisamente con representantes da Policía Local e da Policía Nacional que así o teñen trasladado", indican las mismas fuentes municipales.

"O incremento de pelexas non é, lamentablemente, unha situación que lle afecte só a Santiago. Aí están os incrementos en Ferrol (por riba do 80%) ou da Coruña (por riba do 60%), e ten múltiples causas que deben ser abordadas desde diferentes ópticas, de maneira responsable e non desde a demagoxia. Niso se está traballando", añaden fuentes del Concello de Santiago.

Preocupación entre los vecinos

La asociación vecinal Raigame del Ensanche, que esta semana eligió a su nueva directiva, va a redactar un manifiesto con los problemas más importantes que enfrenta el barrio para poder trasladárselo posteriormente a los grupos municipales, con el objetivo de que los incluyan en su programa electoral de cara a los comicios de 2027.

Uno de estos problemas es el "pequeno pero crecente" rechazo de la vecindad hacia la población emigrante que "convive pacíficamente na cidade". Raigame considera que esto puede deberse a la inseguridad producida por el tráfico de drogas y la prostitución ejercida en varios locales y pisos del barrio y que se ha agravado por los altercados padecidos "case a diario" en plena calle.

Unos actos violentos que, añade la entidad, también se producen delante de varios negocios de ocio nocturno a altas horas de la madrugada, "e nos que se ve involucrada veciñanza emigrante sobre todo cando se producen lesións por arma branca".

"É certo que notamos un aumento da violencia, como reflexan as estatísticas do Ministerio de Interior. Sobre todo leas multitudinarias, e incidencias que recollen as actas policiais dentro de determinados locais de ocio nocturno", asegura el portavoz de la asociación Raigame, Xosé Manuel Durán.

Raigame señala que la lentitud de las autoridades a la hora de hacer que se cumplan las ordenanzas municipales en materia de licencias, aforos y horarios, sumada a la inacción percibida en el control de las aglomeraciones en la calle a altas horas de la madrugada de "uns reducidos pero violentos grupos de persoas vítimas do alcol e das drogas", hacen que sus acciones perjudiquen a la gran mayoría del colectivo emigrante.

De la mano de su portavoz Xosé Manuel Durán, la entidad exige a las autoridades municipales que actúen para favorecer la integración de las personas emigrantes y evitar que acaben "nun futurno na marxinalidade", apostando por labores de prevención frente a actuaciones que funcionan como un "servizo de urxencia" cando xa se producen os incidentes.

Los vecinos de Santa Marta, por otro lado, llevan mucho tiempo denunciando puntos de venta de droga que pueden llegar a ser conflictivos. Precisamente, este 28 de mayo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el parking subterráneo de A Choupana. Todo apunta a que podría deberse a una sobredosis, aunque la autopsia determinará las causas del fallo cardíaco que lo llevó a la muerte.

Zonas sin cambios

El presidente de la Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca, Roberto Almuiña, explica que en su caso no han detectado un incremento de violencia en la zona, aunque hay algunas personas sin hogar conflictivas: "Se se teñen controlados a tres ou catro individuos que son os que montanos follóns habitualmente, non hai unha gran diferencia".

Almuiña señala que desde la entidad sí se pidó a Fiscalía el alejamiento de un ciudadano que había sacado una navaja en la plaza do Toural días antes de romperle una botella en la cabeza a otra persona sin hogar. La asociación, además, pide que se abra un albergue municipal para darle opción a la gente que duerme en la calle de poder hacerlo en un lugar seguro y digno.

Los vecinos de la Cidade Histórica Fonseca, por otro lado, exigen poner fin a los ruidos que padecen de madrugada debido, sobre todo, a la actividad de locales de ocio nocturno. "Pedimos que se controle o que pasa fora dos establecementos nocturnos, porque a xente sae fumar e de noite, se as conversacións suben algo de tono, molestan a quen intenta durmir. Iso hai que controlalo. Tampouco se pode permitir que algúns bares teñan a música a tope ata a unha da mañá", indica Almuiña, que considera que las ordenanzas son "moi laxas".

La presidenta de la Asociación de Veciños A Xuntanza de San Pedro, Montse Vilar, explica que en su caso no han recibido quejas por parte de los vecinos en el barrio al respecto. En todo caso, la entidad siempre busca información oficial del concello o la policía cuando tienen constancia de algún suceso de este tipo.