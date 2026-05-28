Localizado en Santiago el cuerpo sin vida de un hombre en un parking subterráneo

Avenida de Barcelona, en el barrio compostelano de Santa Marta, en una foto de archivo. Concello de Santiago

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado en las últimas horas en Santiago de Compostela. Un particular dio la voz de alarma a primera hora de la mañana tras encontrar el cadáver en el parking subterráneo de A Choupana, según han confirmado fuentes policiales a Quincemil y Treintayseis.

El hombre perdió la vida por un fallo cardíaco, aunque todavía no se han determinado las causas de la muerte. Algunos indicios apuntan a que se podría tratar de una sobredosis, aunque será la autopsia la que confirme qué derivó en el fallecimiento del varón.

Un usuario del parking localizó el cuerpo sin vida de la víctima a primera hora de este jueves. Ahora, se investigan las causas de lo ocurrido.

Se da la circunstancia de que el suceso ha ocurrido cerca de un punto conflictivo por la venta de sustancias estupefacientes. El parking está muy cerca de un piso okupado conocido como la casa de la palmera, ubicado en la avenida de Bilbao. No muy lejos se ubica otro punto de venta de drogas, el Banco do Pobre, que opera en el barrio desde hace unas tres décadas.

Los residentes en la zona llevan tiempo denunciando la situación de inseguridad que, aseguran, sienten y hace un año crearon la Plataforma Santa Marta Segura. "Tenemos miedo de que Santa Marta se convierta en el barrio de The Walking Dead, con gente tirada por las aceras", aseguraban a Quincemil en febrero de 2025.

Precisamente, la Policía Nacional de Santiago abrió entre el viernes pasado y este lunes su oficina provisional en este barrio. La Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano y la de expedición de pasaportes y DNI ya están plenamente operativas en este emplazamiento tras el incendio del 12 de febrero.