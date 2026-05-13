Un detenido en Santiago tras agredir sexualmente a una mujer que viajaba sola en un bus urbano

Un hombre fue detenido el domingo 3 de mayo en Santiago de Compostela por una agresión sexual. El varón le dirigió comentarios obscenos a una mujer que viajaba sola en un autobús urbano, además de realizarle tocamientos. La víctima logró zafarse y pedir ayuda al conductor, que dio aviso a la policía.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 3 de mayo sobre las 20:30 horas, cuando el ahora detenido se percató de que la víctima viajaba sola. El varón aprovechó que no había más pasajeros en el bus para acercarse a ella profiriéndole comentarios obscenos antes de "realizarle tocamientos por todo su cuerpo".

La víctima logró zafarse del agresor y solicitar ayuda al conductor, que le prestó auxilio y avisó a la policía. El agresor huyó del lugar, pero finalmente pudo ser identificado por agentes de la Policía Local en las inmediaciones. Miembros de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) lo detuvieron, pasando a disposición judicial el pasado 8 de mayo.

La jueza de la Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Santiago, plaza 1, decretó la libertad con medidas para el detenido, que no puede aproximarse ni comunicarse con la víctima. El hombre está investigado por un delito de agresión sexual.

La detención se produjo en el ámbito del Plan Global de la Comisaría de Santiago de Compostela y gracias a los dispositivos de coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local en materia de prevención y respuesta contra cualquier delito relacionado con la libertad sexual.

La Policía Nacional pide a la ciudadanía que, ante cualquier sospecha de que se esté produciendo una agresión sexual, alerte de forma urgente a través del 091 o 112, fundamental para una respuesta inmediata y la mejora en el mantenimiento de la seguridad ciudadana.