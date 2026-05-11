Borja Verea visita Bélgica para conocer soluciones urbanas aplicables a Santiago de Compostela

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, cerró esta semana una visita institucional a Bruselas y a la ciudad belga de Mechelen centrada en conocer modelos europeos de gestión urbana, seguridad, movilidad y convivencia que puedan servir de inspiración para el futuro de Santiago de Compostela.

Durante su estancia en la capital europea, Verea mantuvo reuniones con representantes institucionales y técnicos vinculados a políticas urbanas y regionales de la Unión Europea, acompañado en parte de los eurodiputados Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez Lázara. En los encuentros se abordaron cuestiones relacionadas con vivienda, movilidad, turismo, fondos europeos y planificación urbana.

El dirigente popular defendió la necesidad de que Santiago tenga más presencia en los espacios europeos donde se debaten asuntos que afectan directamente a las ciudades. “Santiago tiene enormes oportunidades de futuro, pero necesita planificación, ambición y capacidad para aprender también de las ciudades que mejor están funcionando en Europa”, afirmó durante el viaje.

Visita a Mechelen

Uno de los puntos centrales de la visita fue la ciudad flamenca de Mechelen, considerada en los últimos años un referente europeo en políticas de seguridad, convivencia y transformación urbana. Allí, Verea se reunió con el vicealcalde Abdrahman Labsir y conoció diferentes actuaciones vinculadas a la movilidad, la recuperación del espacio público y la planificación urbana en una ciudad de dimensiones similares a Santiago.

“Es importante estudiar los modelos de éxito, conocer experiencias que funcionan, aprender de ellas y analizar qué medidas pueden ser útiles para Santiago”, señaló el líder popular durante la visita.

La agenda incluyó además encuentros con representantes de Eurocities y reuniones en el Parlamento Europeo y el Comité Europeo de las Regiones, donde se analizaron distintos retos urbanos compartidos por las ciudades europeas. También mantuvo una reunión con la eurodiputada portuguesa Ana Miguel Pedro para abordar cuestiones relacionadas con la cooperación entre ciudades, la conexión atlántica y las relaciones entre Galicia y Portugal.

En Bruselas, Verea visitó asimismo el ayuntamiento de la ciudad y mantuvo un encuentro con el vicealcalde Frederic Ceulemans, con quien intercambió impresiones sobre la proyección internacional de las ciudades y el papel del Camino de Santiago como elemento de conexión europea.

El líder popular destacó que el objetivo del viaje fue “conocer experiencias interesantes, establecer contactos y analizar modelos urbanos que pueden aportar ideas útiles para mejorar Santiago”.