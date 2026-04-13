La unión entre Santiago y Teo, una propuesta en el aire lejos de materializarse

¿Podrían llegar a fusionarse Santiago y Teo? Un estudio de la Xunta planteaba en septiembre de 2024 una posibilidad que quedó lejos de hacerse realidad. Ninguno de los dos concellos valoraron la opción, ya que ambos defienden su identidad e independencia como municipios. La Xunta, por su parte, apuesta por la fusión voluntaria de concellos para mejorar la prestación de servicios.

Santiago de Compostela, una de las siete ciudades de Galicia y su capital, supera los 100.000 habitantes (cifra que alcanzó por primera vez en 2025), mientras que Teo se acerca a los 20.000. La fusión de ambos daría lugar al tercer municipio más grande de la comunidad autónoma en un momento en el que los dos están en crecimiento.

Ambos, sin embargo, rechazan una fusión que ya ha unido dos concellos en la provincia de A Coruña y otros dos en la de Pontevedra. Oza dos Ríos y Cesuras, ahora Oza Cesuras como topónimo oficial, fueron los primeros: ocurrió en 2013, tras más de 40 años. Tres años después, Cercedo y Cotobade hacían lo mismo en Pontevedra.

Siete posibles fusiones

El informe Reforma del mapa municipal de Galicia encargado por la Xunta analiza otras siete posibles fusiones entre ayuntamientos gallegos: Santiago y Teo; Noia y Lousame; Sanxenxo y Meaño; Alfoz y Valadouro; O Pereiro de Aguiar y Nogueira de Ramuín; y dos propuestas que implican a ayuntamientos de O Deza, una para toda la comarca (Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces) y otra solo para Lalín, Rodeiro y Dozón.

El documento, en todo caso, tiene en cuenta solo factores económicos y no evalúa otras condiciones fundamentales como las características sociodemográficas, geográficas o el respaldo vecinal, según explicó el coordinador del estudio y director de la Fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade, en la presentación.

"No se trata de propuestas, nosotros no hacemos ninguna propuesta, hacemos un estudio de casos de hipotéticos", aseguró en ese momento Andrade, que añadió: "Los escogidos fueron esos, podrían ser cualquier otros".

Respecto a los posibles beneficios que una fusión podría tener para los concellos, el profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo (UVigo), Alberto Vaquero, señaló que "cuanto mayor es el número de usuarios" a atender en un servicio "el coste medio va cayendo". Los municipios más pequeños son los que más gastan por habitante para poder ofrecer un servicio, lo que acarrea mayor "ineficiencia económica".

El profesor de la UVigo añadió durante la presentación del informe que el objetivo es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, con mejores servicios a costes más reducidos, y apuntó a estudios que explican que con las fusiones se puede "combatir" la despoblación.

Rechazo en Teo y Santiago

Estas propuestas, sin embargo, generaron una gran polémica entonces y un rechazo prácticamente mayoritario entre los vecinos de los municipios. Tampoco los ayuntamientos se mostraron a favor de fusionarse con sus vecinos, como ocurrió en el caso de Teo y Santiago.

La alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, fue tajante al respecto: "Teo ten identidade propia e non vai ser o extrarradio de ningún outro concello. Somos un concello con patrimonio, estrutura, proxección e máis de 19.000 habitantes, coa aspiración de superar os 20.000 veciños e veciñas".

"Teo ten identidade propia e non vai ser o extrarradio de ningún outro concello. Somos un concello con patrimonio, estrutura, proxección e máis de 19.000 habitantes, coa aspiración de superar os 20.000 veciños e veciñas" Lucía Calvo de la Uz, alcaldesa de Teo

Fuentes del Concello de Teo recuerdan que la propuesta fue sometida hace años a referendum y rechazada "de forma rotunda". A este respecto, el ayuntamiento señala que no apuesta por una fusión pero sí por la colaboración entre municipios para beneficiar a la ciudadanía.

"Teo é un municipio con futuro propio, aberto ao progreso e á colaboración pero sen perder a súa autonomía", indican las mismas fuentes municipales. El ayuntamiento rechaza, de esta forma, unirse a Santiago de Compostela para formar un concello mayor.

El Gobierno local de la capital gallega, por su parte, no abordó en ningún momento esta posibilidad. Sí lo hizo, hace siete años, el Ejecutivo liderado por Martiño Noriega, que había apoyado con el entonces regidor de Teo Rafael Sisto la unión. No salió adelante.

Fusiones voluntarias

La Xunta, por su parte, defiende las fusiones voluntarias entre concellos. Precisamente, a finales del pasado mes de febrero, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, reivindicó el trabajo del Ejecutivo para fomentar la cooperación intermunicipal para que la gestión sea más eficaz y eficiente en cuanto a recursos, evitar duplicidades y garantizar igualdad en el acceso a los servicios públicos.

Así, Calvo recordó que desde 2013 la legislación básica en materia de régimen local recoge medidas concretas encaminadas a fomentar e incentivar la fusión entre concellos de municipios que garantizan la elevación de su financiación mínima. Desde 2016, la normativa eleva a rango legal medidas complementarias para primar proyectos de gestión compartida e incentivar los procesos de fusión municipal.

El anteproyecto de la Lei de Administración Local, que está en tramitación, recoge precisamente las fusiones voluntarias como una de las medidas para impulsar la colaboración y la cooperación entre concellos, además de incorporar "fórmulas innovadoras de cooperaciones", según la Xunta.

Galicia impulsó las dos únicas fusiones voluntarias de municipios que se produjeron en España en más de tres décadas, la de Oza Cesuras y la de Cerdedo Cotobade. Calvo señaló que esto supuso ventajas para los municipios, como una mejor capacidad financiera al incrementar su participación en los ingresos del Estado, para captar ayudas y para poder acceder al fondo específico de fusións habilitado por la Xunta.