Interceptado un conductor en Santiago por conducir ebrio y por portar hachís

Fin de semana agitado para la Policía Local de Santiago. Este domingo, 12 de abril, interceptó a un conductor de un vehículo por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Además, el conductor también acabó denunciado por portar hachís en la vía pública y por desobediencia a la autoridad.

Según informa la Policía, los hechos sucedieron sobre las 10:45 horas en el Ensanche de Santiago, concretamente en la rúa Santiago de Chile. Los agentes instruyeron diligencias penales al conductor, que circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

De igual modo, cumplimentaron dos actas por desobediencia a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y por portar drogas tóxicas en la vía pública.

Durante la jornada del sábado, la Policía Local de Santiago también detectaron a tres conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia realizadas. La primera a las 20:07 horas, en la Travesía da Universidade, donde un conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP) dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Seguidamente, a las 21:33 horas, en la rúa do Hórreo, un varón dio positivo en vía penal y, además, no constaba de que hubiera obtenido el permiso de circulación. A las 5:45 horas, en la rúa da Rosa, la Policía Local controlaba a un vehículo cuyo conductor también dio positivo por alcoholemia en vía penal.