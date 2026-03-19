El consumo medio de cocaína en Santiago crece un 65% en un año

La cocaína es la droga más consumida en Santiago de Compostela, una sustancia cuyo consumo se ha incrementado además en un 65,28% entre el 2024 y el 2025, superando los 1.000 mg por cada mil personas en la ciudad de media diaria. Este es uno de los principales datos que arroja el último análisis de aguas residuales elaborado por la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA).

Santiago es la única ciudad gallega que participa en el estudio, en el que también se analizan los resultados de Barcelona, Castellón, Granada, Lleida y Valencia dentro de España.

En la capital de Galicia, el mayor incremento diario según estos mismos datos se registró sin embargo en las anfetaminas. Su consumo medio diario aumentó un 284,26% hasta los 42mg por cada mil personas. También creció el consumo medio diario de MDMA (88,12%), cannabis (37,24%) y de ketamina (32,49%).

La cocaína alcanza máximos en Santiago en los últimos 15 años

El análisis de los datos recogidos en la EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) de Silvouta, se puede observar cómo el consumo de cocaína en Santiago ha sido prácticamente constante desde el año 2016 y se sitúa actualmente en sus máximos desde los primeros datos del año 2011.

Dentro de España, Santiago, con 1.007,84mg por cada mil personas, es la tercera ciudad analizada donde más cocaína se consume, solo por detrás de Granada (1.238,19 mg) y Lleida (1.405,43 mg). Comparándola con el resto de ciudades europeas analizadas, Santiago queda en décimo tercer lugar.

También es la segunda ciudad que consume más cannabis —una sustancia que alcanzó su máximo en Santiago en el año 2019, cuando llegó hasta los 120,06 mg—, solo por detrás de Barcelona con 126,61mg por cada mil personas.

Además, la capital gallega es la tercera en consumo medio diario de MDMA, por detrás de Barcelona (77,44) y Granada (85,83). En cuanto a las anfetaminas, Santiago es la cuarta ciudad española analizada que más las consume. En este sentido, es especialmente llamativo el incremento de esta droga, que no registraba valores tan altos desde el año 2011.