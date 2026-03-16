El gobierno de Santiago confía en el apoyo a los Presupuestos, sin descartar la moción de confianza

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha asegurado que "siguen confiando" en que el PSOE y las edilas no adscritas apoyen los Presupuestos municipales, pero en el caso de conseguirlo harán "todo o posible" para aprobar las cuentas.

Así lo ha anunciado Louzao tras ser preguntada por los medios de comunicación esta mañana si ve más cerca que hace un mes la posibilidad de tener que aprobar los Presupuestos a través de una cuestión de confianza.

"Seguimos confiando en que van a apoiar os presupostos porque non hai ningún elemento, non verbalizaron ningunha cuestión de suficiente calado como para non aprobar uns presupostos e paralizar o Concello, como saben eles que vai a pasar", defendió.

Sin embargo, la portavoz del Ejecutivo local añadió que, en el caso de que no se apoyasen, harían "todo o posible" para aprobar las cuentas. "É unha realidade, pero nós seguimos confiando en que non hai ningún motivo para que non o fagan", destacó Louzao.

La concelleira recordó que mantuvieron "numerosas" y "múltiples" reuniones tanto con concejales socialistas como edilas no adscritas, y que el proyecto final de las cuentas municipales reúne "moitas das cuestións que demandaban". En ese sentido, insistió en que "moitas delas xa estaban incorporadas" y que otras las incluyeron dentro de esas conversaciones.

"A abstención non é facilitadora neste caso, como ben saben. Igual que saben que ao opoñerse a eles están opoñéndose ao avance de Santaigo e polo tanto seguimos esperando que haxa ese apoio", remarcó Louzao, señalando que las cuestiones que se comentaron en los últimos días responden más a un "puro tacticismo electoral" que a los propios contenidos de los presupuestos.