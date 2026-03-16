Abierto el proceso de participación para definir el nuevo modelo urbano del Ensanche de Santiago Concello de Santiago

Los vecinos y vecinas, o personas que tengan algún tipo de vinculación, ya pueden hacer sus aportaciones para definir el nuevo modelo urbano para el Ensanche de Santiago de Compostela. Desde este jueves, en la web municipal, ya se puede cubrir el formulario para responder a las cuestiones relacionadas con los anteproyectos de la rúa Santiago de Chile y la Praza de Vigo. Estará operativa durante un mes.

Así, las personas interesadas pueden participar en la definición de este nuevo modelo a través de un formulario disponible en la web de Transparencia del Concello. En este mismo apartado, se puede consultar también toda la información de los anteproyectos.

De esta manera, las personas interesadas en participar deberán responder a una serie de cuestiones, como su vinculación con la zona céntrica de la ciudad, si existe inseguridad en la zona, si hay exceso de ruido, los espacios que se deben favorecer o la incorporación de nuevo mobiliario público.

La motivación y el objetivo del gobierno local es la transformación de Santiago para "gañar espazo para as persoas". "A veciñanza do Ensanche tamén ten dereito a espazo públicos de calidade", explicaba en la presentación de los anteproyectos para Santiago de chile y Praza de Vigo el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás.

Se trata de impulsar un nuevo modelo "propio do século XXI" y Lestegás explicó que el objetivo es "reorganizar os usos da cidade para garantizar a multifuncionalidade do espazo público e mellorar a calidade de vida das persoas".

Tanto el concelleiro de Urbanismo, como el de Obras, Xesús Domínguez, mantuvieron los primeros encuentros con los vecinos en el Centro Sociocultural del Ensanche para presentar los anteproyectos.