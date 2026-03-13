El pleno de Santiago votará definitivamente el plan para el antiguo Peleteiro

La modificación de la parcela del antiguo Peleteiro de Santiago ha recibido el informe favorable de la Xunta de Galicia que faltaba y su aprobación definitiva se someterá a votación en el pleno municipal el próximo jueves 26 de marzo.

El plan priorizará el uso residencial y estará adscrita a la empresa estatal de vivienda Casa 47.

El proyecto no ha sufrido cambios desde que fue aprobado de forma provisional el pasado mes de octubre, con los votos a favor del bipartito (BNG y Compostela Aberta), PSOE y concejalas no adscritas y el voto negativo del PP. De esta forma, si todos los grupos políticos mantienen su sentido del voto, la medida saldrá adelante.

Eso es lo que espera la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha informado en rueda de prensa esta mañana que acababa de recibir el informe sectorial de la Dirección Xeral de Urbanismo, el último que quedaba, y, por tanto, el plan puede continuar su tramitación.

"O único que sinala é que hai que incorporar ao expediente un informe que tiña feito previamente Augas de Galicia, que consta desde decembro de 2025 e que tamen é totalmente favorable", añadió Sanmartín.

Un mínimo del 45% de vivienda protegida

Esta modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) implicará un cambio de usos del terreno que, tal como recordaba la alcaldesa, priorizará la vivienda protegida "no corazón do Ensanche" y garantizará un mínimo del 45%: "Pasados de 4.500 metros cadrados a 16.250".

De igual modo, evitará la implantación de una gran superficie comercial y de un hotel, ya que se eliminan estos usos y, de esta forma, favorece una "configuración distinta" con negocios a pie de calle, en lo que "evidentemente", según Sanmartín, quedan excluidos pubs y discotecas.

Aparte de la revisión de usos, el segundo objetivo general es redefinir la volumetría para crear un "espacio público de calidade".

Se reducirá la edificabilidad de 23.500 a 19.000 metros cuadrados construidos de uso lucrativo y se crea una plaza orientada al sudoeste (hacia San Pedro de Mezonzo), que tendrá un acceso "amplio e diáfono" desde el norte (rúa República Arxentina).

La alcaldesa ha pedido tener en cuenta el esfuerzo "moi importante" realizado por el gobierno que lidera para que el procedimiento salga adelante y en el que ha destacado el "diálogo" realizado con la propiedad y el vecindario.

Sanmartín ha llamado a felicitarse conjuntamente por lo que entiende como un "triunfo colectivo". "Unha vez feito isto, pasaremos xa a unha segunda fase que é a que ten máis interese para o conxunto da poboación", sentenció.