Sofocado un incendio en una nave industrial en Teo (A Coruña)

Una nave industrial situada en el municipio de Teo sufrió un incendio en la mañana de este jueves. El fuego se declaró sobre las 08:25 horas, cuando el 112 recibió el aviso. Hasta el lugar se desplazó Protección Civil, que logró apagar las llamas sin problemas y declaraba sofocado el incendio antes de las 09:00 horas.

Según indican desde Emergencias, el fuego se originó en una furgoneta aparcada en el interior de una nave situada en la calle Clara Campoamor, en una planta dedicada a la venta de hierro y la gestión de residuos metálicos.

Afortunadamente ninguna persona resultó herida y solamente se registraron daños materiales.