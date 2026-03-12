Calle Clara Campoamor de Teo, en el lugar del incendio industrial.

Calle Clara Campoamor de Teo, en el lugar del incendio industrial. Google Maps

Santiago

Sofocado un incendio en una nave industrial en Teo (A Coruña)

El fuego se originó en una furgoneta dentro de una chatarrería

Más noticias: Rosa Crujeiras, tras ganar las elecciones a rectora de la USC: "Espero no ser la última"

Publicada

Una nave industrial situada en el municipio de Teo sufrió un incendio en la mañana de este jueves. El fuego se declaró sobre las 08:25 horas, cuando el 112 recibió el aviso. Hasta el lugar se desplazó Protección Civil, que logró apagar las llamas sin problemas y declaraba sofocado el incendio antes de las 09:00 horas.

El CHUS de Santiago.

Según indican desde Emergencias, el fuego se originó en una furgoneta aparcada en el interior de una nave situada en la calle Clara Campoamor, en una planta dedicada a la venta de hierro y la gestión de residuos metálicos.

Afortunadamente ninguna persona resultó herida y solamente se registraron daños materiales.